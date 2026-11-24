Knapp 6.000 Personen haben an der Wahl zur "Konsum-Ente" teilgenommen, die vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) an das "ärgerlichste Lebensmittel des Jahres" vergeben wird.

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Heuer geht der Negativpreis an Rama Margarine - schon zum zweiten Mal nach 2022. Rund die Hälfte der Teilnehmenden wählte sie aus fünf zur Abstimmung stehenden Produkten, weil es erneut einen Preisaufschlag für weniger Inhalt gegeben hatte.

Den zweiten Platz belegte Ruben's Pistaziencreme, gefolgt von den Bardollini Pistachio Cookies. Diese Produkte wurden von rund 18 bzw. 15 Prozent gewählt. Bis Mitte November hatten den VKI rund 550 Zuschriften auf der Plattform Lebensmittelcheck erreicht. Die meisten Beschwerden (37 Prozent) betrafen den Preis oder das Gewicht von Lebensmitteln. Dazu zählt "Shrinkflation", versteckte Preissteigerungen bei gleicher Verpackungsgröße und sinkender Füllmenge.

Rama Margarine "geschrumpft"

Bei der Rama Margarine war bereits 2022 die Füllmenge von 500 auf 450 Gramm geschrumpft, die Packung blieb unverändert. "Seit dem Frühling 2026 sind es nur noch 400 Gramm im gleich großen Becher. Gleichzeitig stieg der Preis von 1,99 Euro für 450 Gramm auf zeitweise 2,59 Euro für 400 Gramm. Auf die Menge gerechnet sind das rund 46 Prozent mehr", berichtete der VKI am Dienstag. "Der Hersteller begründet die kleinere Füllmenge mit gestiegenen Kosten und verweist auf den aufgedruckten Verpackungshinweis 'Weniger Inhalt - gleiche Qualität'." Seit April verpflichtet das Anti-Mogelpackungs-Gesetz den Handel, Mengenreduzierungen unter bestimmten Voraussetzungen zu kennzeichnen.

Ruben's Pistaziencreme fällt hingegen in die Kategorie "Skimpflation" mit weniger Pistazien zum gleichen Preis: Noch im vergangenen Winter überzeugte sie den VKI mit Geschmack, dem vergleichsweise geringsten Zuckergehalt und 45 Prozent Pistazien. Bald darauf wurde aber eine neue Variante mit nur 15 Prozent Pistazien, gleichem Verpackungsdesign und gleichem Preis von 2,99 Euro entdeckt. "Auf Nachfrage teilte Hersteller Interfood Lebensmittelgroßhandel mit, dass das Vorgängerprodukt aus strategischen Gründen ausgelistet wurde", so die Konsumentenschützer.

"Mehr Schein als Sein" brachte den Bardollini Pistachio Cookies Platz drei: In einer Kunststoffschale sind die zwei äußeren Mulden mit jeweils zwei Keksen bestückt, in den beiden mittleren nur je einer auf erhöhtem Boden. "Dort hätte jeweils noch ein Gebäckstück Platz. Hersteller Coleste verweist auf gestiegene Rohstoffpreise und den Schutz der empfindlichen Kekse", erläuterte der VKI.