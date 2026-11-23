Kinderfreie Zonen werden in der Kreuzfahrt-Branche immer beliebter. Die US-Reederei Carnival Cruise Line reagiert auf die starke Nachfrage und baut ihr Angebot für Erwachsene massiv aus.

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Während Konkurrenten wie Virgin Voyages bereits auf reine Erwachsenen-Reisen sowie gemeinsame "Adults only"-Flüge und -Transfers mit JetBlue setzen und auch MSC Cruises, Royal Caribbean oder Princess Cruises eigene Ruhezonen bieten, hebt Carnival das Konzept auf ein neues Level.

Ab 2029 soll auf dem neuen Megaschiff "Carnival Destiny" – dem ersten von drei geplanten Megalinern mit Platz für knapp 8.000 Passagiere – ein eigener Erwachsenenbereich über ganze vier Decks entstehen.

Vier Decks für Erwachsene

Damit vergrößert die Reederei laut "Bild"-Bericht die kinderfreie Fläche im Vergleich zu bisherigen Schiffen um rund das Dreieinhalbfache. Neben exklusiven Pools und Rückzugsorten sind dort erstmals auch spezielle Kabinen nur für Erwachsene geplant.

Der Trend setzt sich zudem an Land fort: Bereits 2027 eröffnet auf der Bahamas-Privatinsel Half Moon Cay der neue, ausschließlich Erwachsenen vorbehaltene Strandabschnitt "Serenity Beach" inklusive Liegen und privaten Cabanas.

Trotz der klaren Trennung an Bord sollen Familien keineswegs zu kurz kommen. Auf der "Carnival Destiny" plant Carnival fast doppelt so viel Platz für Familienangebote wie auf seinen jüngsten Schiffen ein, darunter Minigolf, Spielhallen und eigene Familienrestaurants. Das Ziel der Reederei ist eine striktere Aufteilung der Bereiche, damit sich Familien und ruhesuchende Erwachsene an Bord künftig weniger in die Quere kommen.