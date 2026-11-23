Die Staatsanwaltschaft hat Investorengelder in Höhe von 82 Millionen Euro im Visier. René Benko bestreitet die Vorwürfe.

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Wien. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat Betrugsermittlungen gegen Signa-Gründer René Benko an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abgetreten. Investorengelder in Höhe von 82 Mio. Euro wurden - so der Verdacht der Hamburger - konzernintern zweckwidrig verwendet, berichtete die Tageszeitung "Kurier" Montagabend Online. Die Beschuldigten und die betroffenen Projektgesellschaften haben ihren Sitz in Österreich, so die Begründung für die Abtretung des Verfahrens.

Die Hanseatische Investment-GmbH (Hansainvest) beteiligte sich zwischen den Jahren 2020 und 2022 über Genussscheine mit 82 Mio. Euro an fünf Immobilienprojekten in Deutschland und Österreich. Wobei die Genussscheine von Projektgesellschaften ausgegeben wurden, die mittelbare Tochterunternehmen der Signa Development Selection AG waren. Dabei handelte es sich um die Forum Donaustadt Holding GmbH, die Schicklerhaus Holding GmbH, die Flüggerhöfe Holding GmbH, die Hafen Korneuburg Holding GmbH und die Franklinstraße 8 Holding GmbH.

Geldflüsse lösten Geldwäscheverdacht aus

Der Hansainvest war es wichtig, ausschließlich in die jeweiligen Immobilienprojekte zu investieren. Daher habe man sich die zweckgebundene Verwendung des Geldes ausdrücklich zusichern lassen. Hinzu kam jeweils eine Patronatserklärung der Signa Development Selection. Zudem seien die Verhandlungen laut dem Rechtshilfeersuchen der Hamburger zumindest teilweise von René Benko geführt worden. Allerdings wurden die Gelder, so der Verdacht, innerhalb des Signa-Konzerns weitergeleitet worden.

Auf die Geldflüsse aufmerksam wurde die Hamburger Polizei über die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Diese hatten einen Geldwäscheverdacht ausgelöst und die Staatsanwaltschaft Hamburg auf den Plan gerufen. René Benko bestreite die Vorwürfe, teilte sein Strafverteidiger Norbert Wess laut "Kurier" mit. Auch drei Ex-Signa-Manager sollen die Vorwürfe zurückweisen.