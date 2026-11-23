Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD ist infolge eines Vertriebsverbots für ein SUV-Modell in der EU abgestürzt.

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Der Kurs sackte zu Handelsbeginn in Hongkong am Montag um 4 Prozent ab und beendete den Tag schließlich 1,9 Prozent im Minus. Am Freitag hatte ein niederländisches Gericht in Den Haag in einem Eilverfahren den Verkauf des BYD-Modells Ti7 in der EU verboten - es ähnele zu sehr dem Land Rover Defender (L663).

Nach Ansicht des Richters finden sich mehrere charakteristische Merkmale des britischen Fahrzeugs auch beim chinesischen SUV wieder, insbesondere die gewölbten "Schultern" der Karosserie, die abgerundeten Kanten, die Radkästen und die allgemeine Form.

BYD bestreitet die Vorwürfe

Jaguar-Land-Rover (JLM) hatte den L663 im Jahr 2019 auf den Markt gebracht, BYD den Ti7 im Jahr 2025 zunächst in China. In Europa soll der chinesische SUV ab 2027 verkauft werden. Dem Gerichtsurteil zufolge darf BYD den Ti7 nun aber weder in die EU einführen noch ihn dort herstellen, lagern oder zum Verkauf anbieten. Die Entscheidung ist vorläufig bis zum Abschluss des Hauptverfahrens.

Der chinesische Hersteller wies die Vorwürfe zurück und kündigte rechtlichen Widerspruch an. "Der BYD Ti 7 ist das Ergebnis der eigenständigen Entwicklungsarbeit von BYD und verletzt keinerlei Rechte von JLR", erklärte das Unternehmen. "Wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um nachzuweisen, dass diese Entscheidung falsch ist."