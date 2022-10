Alarm um neue Corona-Variante XBB

Die neue Variante XBB ist noch ansteckender und kann die Immunabwehr besonders gut umgehen.

In Österreich ist derzeit die Omikron-Variante BA.5 dominant, weltweit haben sich in den letzten Monaten aber nicht weniger als 200 Subvarianten gebildet. Dabei könnte sich eine besonders ansteckende Mutation schon bald durchsetzen.

Impfung bleibt wirksam

Bei der Variante XBB handelt es sich um eine Kreuzung von BJ.1 und BA.2.75, die die bereits aufgebaute Immunabwehr der Antikörper besonders gut umgehen kann. In Singapur führte die neue Omikron-Subvariante zuletzt für einen rapiden Anstieg der Fallzahlen. Einige Experten sehen in XBB die bisher ansteckendste und potentiell gefährlichste Variante. Forscher befürchten, dass Corona-Medikament unwirksam werden könnten. „Es handelt sich wahrscheinlich um die am stärksten immunvermeidende Variante“, so Amesh Adalja, vom Johns Hopkins Center for Health Security. Der Experte betont allerdings, dass die angepassten Wirkstoffe von BionTech und Moderna weiterhin vor einem schweren Verlauf schützen.

Auch Molekularbiologe Ulrich Elling von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hält es möglich, dass sich XBB auch bei uns durchsetzen könnte. „Man muss die Situation aber noch beobachten, aktuell hat weltweit noch keine einzige der zirkulierenden Varianten eine wirkliche Welle ausgelöst“, so der Experte gegenüber dem Standard. „Ich denke, Mitte oder Ende November beginnen wir den Effekt dieser neuesten Varianten zu spüren."