Am Dienstag, 24. November 2026, ist es soweit: Die Berliner Kult-Burger-Kette eröffnet erstmals in Österreich einen Standort.

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Wien bekommt Zuwachs aus Berlin – und zwar einen, auf den viele Burger-Fans lange gewartet haben. Am Dienstag, den 24. November 2026, eröffnet die Kult-Kette "Burgermeister" ihr allererstes Restaurant in Österreich.

Hier startet der Burger-Hype in Wien

Die Was 2006 in einem ehemaligen öffentlichen Toilettenhäuschen unter den U-Bahn-Gleisen in Berlin-Kreuzberg begann, ist heute eine echte Kultmarke. Jetzt wagt Burgermeister den Sprung über die Grenze und eröffnet den ersten Standort in Wien.

Die erste Österreich-Filiale zieht direkt in einen der größten Verkehrsknotenpunkte der Stadt: in Wien Mitte The Mall (Landstraßer Hauptstraße). Auf rund 250 Quadratmetern finden dort künftig 84 Gäste Platz. .

Zur Eröffnung am 24. November lockt das Restaurant mit einer 2-für-1-Aktion – es gibt also zwei Burger zum Preis von einem.

Was auf der Speisekarte steht

Neben den Klassikern wie dem Meisterburger und dem Chili-Cheeseburger gibt es auch vegetarische und vegane Optionen wie den Waldmeister.

Dazu kommen die bekannten Bacon & Onion Fries, Shakes und Cookies. Fleisch, Burger-Buns und Saucen werden nicht vor Ort zugekauft, sondern stammen weiterhin aus der eigenen Produktion und Bäckerei in Berlin-Tempelhof und werden dann frisch nach Wien geliefert.

Es bleibt nicht bei einem Standort

Für Wien Mitte ist der Startschuss erst der Anfang. Auf der offiziellen Website ist bereits die nächste Wiener Filiale angekündigt: Sie soll auf der Mariahilfer Straße 101 eröffnen, ein genaues Datum steht hier aber noch aus.

Hinter der Expansion steht mit der Hospitality-Gruppe Schwarz Hirsch ein erfahrener Master-Franchise-Partner. Das langfristige Ziel ist ambitioniert: Mindestens 20 Burgermeister-Filialen sollen in den kommenden Jahren in ganz Österreich entstehen.