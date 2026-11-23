Knalleffekt an der Wall Street beim größten und wertvollsten Chip-Designer der Welt.

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Paukenschlag in der globalen Tech- und Halbleiterbranche: Der US-Konzern Nvidia holt seinen langjährigen Chef Jensen Huang mit sofortiger Wirkung an die Spitze zurück. Die Entscheidung markiert eine spektakuläre Kehrtwende des Verwaltungsrats nach turbulenten Wochen voller Spionage-Gerüchte und Affären.

Spektakuläre Wende im Nvidia-Verwaltungsrat

Nvidia hat am Montag offiziell bekannt gegeben, dass Jensen Huang ab sofort wieder als Chief Executive Officer (CEO) die Geschicke des wertvollsten Chipkonzerns der Welt lenkt. Damit vollzieht das Board of Directors eine radikale 180-Grad-Wende. Noch wenige Tage zuvor hatte das oberste Führungsgremium des Unternehmens eine Rückkehr des Star-Managers kategorisch ausgeschlossen.

Auslöser des vorübergehenden Rückzugs war ein gewaltiger Skandal: Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem brisante Enthüllungen über außereheliche Affären an die Öffentlichkeit gelangt waren. Besonders eine dieser Beziehungen hatte für weltweites Aufsehen und massive Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt. Es handelte sich um eine Affäre mit einer Geschäftsfrau, die von den US-Behörden verdächtigt wird, Spionage für China betrieben zu haben. Die Führung in Peking weist diesen schwerwiegenden Spionagevorwurf allerdings entschieden zurück.

Grünes Licht aus Washington räumt Sicherheitsbedenken aus

Dass Huang nun doch wieder die Zügel in die Hand nimmt, hängt maßgeblich mit Interventionen und Prüfungen auf höchster politischer Ebene zusammen. Der Verwaltungsrat von Nvidia betonte in seiner Mitteilung ausdrücklich, dass man nach intensiven Gesprächen und wertvollem Input von ranghohen Vertretern der US-Regierung zu einem klaren Entschluss gekommen sei.

Die US-Sicherheitsbehörden und Regierungsvertreter sehen demnach keinerlei nationales Sicherheitsrisiko in Huangs Rückkehr auf den Chefsessel. Zudem zeigte sich das Gremium vollauf zufrieden mit der Offenheit des Managers und seiner unbestrittenen Führungsstärke.

Die wichtigsten Eckpunkte zum spektakulären Comeback im Überblick:

Sofortige Wiedereinsetzung: Jensen Huang übernimmt ab sofort wieder die operative Leitung von Nvidia.

Jensen Huang übernimmt ab sofort wieder die operative Leitung von Nvidia. Kuriose Wende: Der Verwaltungsrat hatte sein Comeback erst wenige Tage zuvor noch strikt ausgeschlossen.

Der Verwaltungsrat hatte sein Comeback erst wenige Tage zuvor noch strikt ausgeschlossen. Rücktritt am 12. November: Grund waren publik gewordene Affären, darunter mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.

Grund waren publik gewordene Affären, darunter mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Freigabe durch Behörden: Ranghohe US-Regierungsbeamte gaben nach eingehender Prüfung Entwarnung für die nationale Sicherheit.

Ranghohe US-Regierungsbeamte gaben nach eingehender Prüfung Entwarnung für die nationale Sicherheit. Börsenfeuerwerk: Die Nvidia-Aktie schoss im vorbörslichen US-Handel um mehr als 25 Prozent in die Höhe.

Wall Street feiert: Aktie explodiert im vorbörslichen Handel

Die Reaktion an der New Yorker Börse ließ nicht lange auf sich warten und fiel euphorisch aus. Im vorbörslichen Handel schossen die Papiere von Nvidia um mehr als 25 Prozent nach oben. Anleger und Tech-Investoren atmeten spürbar auf, da Huang als unverzichtbare Schlüsselfigur für den anhaltenden Erfolg im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gilt.

Jensen Huang hatte Nvidia von einem Nischen-Hersteller für Grafikkarten im Bereich von Videospielen zum weltweiten Marktführer für hochkomplexe KI-Prozessoren geformt. Unter seiner Führung entstand die gesamte technologische Roadmap für Halbleiter, er fädelte die wichtigsten Milliardendeals mit Großkunden ein und knüpfte das strategisch essenzielle Netzwerk zur Politik in Washington. Mit seiner sofortigen Rückkehr scheint das Vertrauen der Märkte in die Zukunftsfähigkeit des KI-Giganten schlagartig wiederhergestellt zu sein.