Anrainer begehren auf. Das Parlament diskutiert die Auswirkung von Rechenzentren auf die Umwelt. Bürgerinitiativen üben den Aufstand. Die KI-Welle rollt an.

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Sie haben einen hohen Wasserbedarf, leiten erhitztes Wasser zurück in Flüsse und Seen und stören so die heimischen Ökosysteme. Der Strom wird für alle teurer, weil sie die Nachfrage treiben. Außerdem braucht ein einziges Rechenzentrum wie jenes in Kronstorf (OÖ) mehr Strom als etwa alle oberösterreichischen Haushalte gemeinsam.

Grünen-Mandatar Süleyman Zorba sieht hier seitens der Regierung einen Unwillen, eine entsprechende Bürgerbeteiligung zuzulassen, wenn man eine UVP-Prüfung erst ab 100 Megawatt ermöglicht. Laut ihm sollte schon ab 50 Megawatt jedes Rechenzentrum geprüft werden und gebaut werden sollten sie nur auf bereits versiegelten Stellen.

FPÖ bezweifelt wirtschaftlichen Nutzen

Skeptisch zeigt sich mit der FPÖ auch die zweite Oppositionspartei. Ihr Abgeordneter Alexander Petschnig bezweifelt, dass die Zentren viel Beschäftigung brächten.

Auch die Steuereinnahmen seien zu vernachlässigen. Besonders stört ihn ein Projekt in Nickelsdorf, liege dieses doch in der wasserärmsten Region des Landes.

Pröll verteidigt Pläne

Die Koalition verteidigt die geplanten Maßnahmen. So auch Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Er betont, dass in Europa nur fünf Prozent der globalen Rechenleistung stattfinde.

Man müsse also Rechenzentren bauen, das will er auch in seiner KI-Strategie verfolgen. Dabei sorge man vor, dass keine großen Klötze auf grünen Wiesen entstünden sondern der österreichische Weg sei ein kleiner, grüner, dezentraler und souveräner Ausbau.