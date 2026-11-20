2,36 Mrd. Dollar am Veröffentlichungstag eingespielt - Übertrifft mit Startumsatz den Vorgänger fast um das Dreifache

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Der US-Spieleentwickler Take-Two Interactive steuert mit der Veröffentlichung seines Blockbusters "GTA 6" Schätzungen zufolge auf einen historischen Verkaufsrekord zu. Von dem Videospiel seien bis Donnerstagabend rund 24,58 Millionen Exemplare verkauft worden, was dem Konzern Einnahmen von etwa 2,36 Milliarden Dollar (2,15 Mrd. Euro) bescheren dürfte, teilte das Analyseunternehmen Sensor Tower am Freitag mit.

GTA VI © Rockstar Games

Das Spiel wurde am Donnerstag zu Mitternacht je nach Ortszeit veröffentlicht. Damit übertrifft der Titel den Vorgänger "GTA 5" um fast das Dreifache. Dieser hatte an seinem ersten Tag im Jahr 2013 rund 800 Millionen Dollar eingebracht.

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte sich angesichts der hohen Erwartungen zuletzt noch zurückhaltend geäußert und erklärt, man wolle den Erfolg nicht vorzeitig ausrufen. Die Produktionskosten für das Spiel belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Dollar. Analysten und Investoren richten ihr Augenmerk nun auf die für 2027 erwartete PC-Version sowie den lukrativen Online-Modus, der für die langfristige Umsatzentwicklung des Unternehmens als entscheidend gilt.