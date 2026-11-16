Julian Jäger vor Aufstieg zum ÖBB-Generaldirektor

Bei den Österreichischen Bundesbahnen steht die Weichenstellung für die Führung bevor. Flughafen-Vorstand Julian Jäger gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Generaldirektor Andreas Matthä.

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Flughafen-Vorstand Julian Jäger gilt als Favorit für den ÖBB-Chefposten. Im größten staatlichen Unternehmen Österreichs laufen die Vorbereitungen für den Generationenwechsel auf Hochtouren. ÖBB-Chef Andreas Matthä verabschiedet sich im Sommer 2027 in den Ruhestand.

Die entscheidende Sitzung des Aufsichtsrats ist bereits für die zweite Dezemberwoche angesetzt, bei der die personellen Weichen offiziell gestellt werden sollen.

Hanke vertraut ihm

Als Favorit für den Einser-Posten kristallisiert sich Julian Jäger heraus, berichtet der Kurier. Jäger leitet seit 2011 gemeinsam mit Günter Ofner das Vorstandsteam der börsennotierten Flughafen Wien AG.

Mobilitätsminister Peter Hanke setzt große Hoffnungen in den Manager, der am Airport eine hervorragende Leistungsbilanz vorweisen kann. In der Branche gilt Jäger als einer der profiliertesten SPÖ-nahen Manager des Landes, dem intern wie extern zugetraut wird, die anstehende Bahnreform und die enormen infrastrukturellen Aufgaben zu bewältigen.

Das Gehaltsgefälle: Karrieresprung mit Einkommenseinbuße

Aus rein finanzieller Sicht würde der Wechsel an die ÖBB-Spitze für den bisherigen Flughafen-Chef keine Verbesserung bedeuten: Als Flughafen-Vorstand lukrierte Jäger im Vorjahr ein Gesamtgehalt von 1,132 Millionen Euro am Airport. ÖBB-Generaldirektion: Amtsinhaber Matthä kam zuletzt auf einen Jahresbezug von 706.000 Euro. Laut Kurier wird davon ausgegangen, dass die Gehaltsdifferenz durch zusätzliche Mandate und Funktionen zumindest teilweise abgefedert werden könnte.

Eine vergleichbare Situation zeigte sich zuletzt bei ÖBAG-Vorstand Thomas Arnoldner, der bei seinem Wechsel von der A1 Telekom Austria ebenfalls deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen musste und dies mit der Feststellung kommentierte, dass Geld im Management nicht alles sei.

Im Vorfeld der Entscheidung galt auch Silvia Angelo als heiße Anwärterin auf die Konzernspitze. Die frühere Mitarbeiterin im SPÖ-Parlamentsklub, bei der Arbeiterkammer und beim Gewerkschaftsbund ÖGB verfügt über den Vorteil, die Bundesbahnen seit Jahren von innen zu kennen. Ursprünglich von Matthä in die Bahn geholt, soll das Verhältnis zwischen beiden zuletzt als zerrüttet gegolten haben.