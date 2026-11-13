Mega-Flop: Brightstar Lottery stürzt an Börse ab

Beim Milliarden-Poker um Österreichs Glücksspiel gerät der US-Bewerber Brightstar massiv unter Druck.

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Der milliardenschwere Kampf um die Neuvergabe der österreichischen Glücksspielkonzessionen geht in die heiße Phase, während die EU-Kommission den Gesetzesentwurf überraschend bis Dezember auf Eis legt. Vor allem der US-Konzern Brightstar Lottery, der nach der heimischen Lotto-Lizenz greift, muss nach vollmundigen Versprechungen nun einen dramatischen Absturz an den internationalen Finanzmärkten erklären.

US-Bewerber Brightstar: Große Versprechen treffen auf harten Börsen-Absturz

Neben dem heimischen Platzhirschen Casinos Austria und seiner Tochter Österreichische Lotterien sowie der französischen Lotterie-Gesellschaft FDJ United meldet insbesondere der US-Anbieter Brightstar Lottery Ambitionen an.

Noch im Mai hatte Brightstar-Manager Marco Tasso in einem Interview mit dem "trend" die Latte extrem hoch gelegt. Auf die Frage, ob man garantieren könne, mehr Profit aus der Lizenz herauszuholen als die bisherigen Betreiber, erklärte Tasso selbstbewusst: "Wir sind davon überzeugt, dass wir jedenfalls die Wertschöpfung für Österreich inklusive Steuern und Sponsoring verdoppeln können."

Die Realität an den internationalen Kapitalmärkten zeichnet derzeit allerdings ein völlig anderes Bild:

Massiver Wertverlust: Anleger, die seit Jahresbeginn Brightstar-Aktien hielten, mussten ein Minus von satten 40 Prozent inklusive Dividenden hinnehmen.

Anleger, die seit Jahresbeginn Brightstar-Aktien hielten, mussten ein Minus von satten 40 Prozent inklusive Dividenden hinnehmen. Erwartungen deutlich verfehlt: Der aktuelle zweistellige Kursrutsch im November wird von Marktbeobachtern auf verfehlte Margenziele, schwache Quartalsergebnisse und explodierende Betriebskosten zurückgeführt.

Der aktuelle zweistellige Kursrutsch im November wird von Marktbeobachtern auf verfehlte Margenziele, schwache Quartalsergebnisse und explodierende Betriebskosten zurückgeführt. Hürden bei Expansion: Die kostspielige Expansion auf dem US-Markt sowie regulatorische Stolpersteine belasten die Bilanz des Lotterie-Konzerns nachhaltig.

Dieser zweistellige Kursabsturz wirft in der heimischen Finanzbranche fundamentale Fragen auf, wie seriös und belastbar die Renditeversprechen des US-Konzerns für den österreichischen Fiskus tatsächlich sind.

Probleme

Lotto ist beliebt in Österreich. © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ddie EU-Kommission wird über Österreichs neuen Gesetzesentwurf zum Glückspiel bis Anfang Dezember entscheiden. Unter anderem gibt es einen Zoff mit dem EU-Land Malta. Die Mittelmeer-Insel lebt zu zehn Prozent vom Zocken und weigert sich, Schadenersatzurteile gegen Online-Casinos zu vollstrecken. Weil Österreich solche Firmen aussperren will, läuft Malta Sturm.

Allwyn schlägt Alarm: Der Casinos-Austria-Hauptaktionär Allwyn warnt vor einem Chaos beim Online-Glücksspiel ab 1. Jänner 2027. Ein Sperrregister gegen Spielsucht und Blacklists für illegale Webseiten seien in der kurzen Zeit schlichtweg unmöglich umzusetzen.

Brightstar-Krise: Müssen Finanzen in Griff bekommen

Klar ist: Während internationale Zocker-Konzerne wie Brightstar mit waghalsigen Versprechungen um Österreichs Lotto-Schatz buhlen, müssen sie wohl erst einmal ihre eigenen Hausaufgaben machen und die Finanzen in den Griff bekommen.