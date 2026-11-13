Wohin am Wochenende? Die besten Events von 13. bis 15. November

Langeweile? Bestimmt nicht! Das Wochenende hat viel zu bieten - von vorweihnachtlicher Stimmung beim "Winter im MQ" über edle Tropfen beim "Mondo Vino" bis zum letzten "Lieblingsflohmarkt" des Jahres.

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Was wollen wir mit dem Wochenende anfangen? Die gute Nachricht: Die Wettervorhersage ist in weiten Teilen des Landes vielversprechend. Es kann zwar windig werden und nicht besonders warm, aber die Sonne zeigt sich oft und es bleibt in den meisten Regionen trocken. Das sind beste Bedingungen, um eine erste Runde auf den ersten Weihnachtsmärkten, die bereits offen haben, zu drehen, eine Wanderung oder einen Spaziergang zu planen.

Party, Vintage & Wein

Abtanzen beim Club Fatale mit KRN im Wiener Funkhaus oder im The Loft Vienna, edle Tropfen bei der "MondoVino" verkosten oder sich am Lieblingsflohmarkt auf die Suche nach Vintage-Schätzen begeben: Das Wochenendprogramm ist abwechslungsreich. Genau wie der "Winter im MQ", der gerade eröffnet wurde und neben Eisstockschießen und Punsch auch DJ-Sets und Konzerte bietet.

Das ist los in Österreich: 10 Tipps für 13. bis 15. November 2026

MondoVino 2026 in der Marx Halle © Feichtinger

Wein & Co MondoVino 2026 in der Marx Halle: Das Genussfestival geht mit mehr als 170 Produzent:innen aus Österreich und der ganzen Welt in die nächste Runde. Neben edlen Weinen und Schaumweinen gibt es Spirituosen, Bier und feinste Delikatessen zu verkosten. Achtung: ab 18 Jahren! 13. und 14. November, 15 bis 21 Uhr. Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien. weinco.at

Winter im MQ © Thomas Meyer

Winter im MQ im Museumsquartier: Im MQ Haupthof ist wieder eine winterliche Erlebniswelt mit besonderer Lichtstimmung, kuratiertem Musikprogramm, Eisstockschießen, Punsch und Kulinarik entstanden. Montag bis Freitag von 16 bis 23 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertag von 14 bis 23 Uhr. Museumsplatz 1, 1070 Wien. mqw.at

Ann Mandrella und Drew Sarich in "The Addams Family". © Lalo Jodlbauer/YAY Creative

"The Addams Family" an der Bühne Baden: Passend zur düsteren Novemberstimmung feiert das Kultmusical im Stadttheater Premiere. Mit Drew Sarich, Ann Mandrella, Celena Pieper und Missy May. Premiere am 13. November, weitere Vorstellungen am 14., 21. und 27. November sowie im Dezember und Jänner. Theaterplatz 7, 2500 Baden. buehnebaden.at

Club Fatale im Wiener Funkhaus: KRN, Foxloe, Alice und Resident Bambalan sorgen für beste Stimmung. 13. November, ab 22 Uhr. Argentinierstraße 30b, 1040 Wien. funkhaus.wien

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Lieblingsflohmarkt in der Marx Halle: Zum letzten Mal vor der Winterpause gibt es das große Outdoor-Event mit nachhaltiger Herbst- und Wintermode für Frauen und Kinder. 14. November, 9 bis 13 Uhr. Parkplatz der Marx Halle Wien, Karl-Farkas-Gasse 2, 1030 Wien. lieblingsflohmarkt.at

Drink & Draw im Kepinski Studio: Der Kunst-Workshop ist für Anfänger geeignet. Live-Models, Materialien und unlimitierte Drinks werden bereitgestellt. Eine Anmeldung ist erforderlich! 14. November, 18.30 bis 21.30 Uhr, Skodagasse 25, 1080 Wien. kepinski-studio.com

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Loftival im The Loft: Filiah und DuoLia. versprechen einen Abend voller großartiger Musik und besonderer Stimmung. 14. November, ab 19 Uhr. Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien. theloft.at

Kunst- und Designmarkt in der Ottakringer Brauerei: 170 kreative Köpfe zeigen an zwei Tagen außergewöhnliches Design und handgemachte Produkte. Bewusste Herstellung steht dabei im Fokus. 14. November, 11 bis 19 Uhr und 15. November 11 bis 18 Uhr. Ottakringer Platz 1, 1160 Wien. ottakringerbrauerei.at

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Schmausi Sesh bei Schmauswaberl: Mit der Idee der gegenseitigen Unterstützung bittet das Schmauswaberl zur fröhlichen Zusammenkunft bei kühlen Drinks und guter Laune. Spontane Kunst, die unter die Haut geht oder gute Gespräche sind erwünscht. 14. November, ab 20 Uhr. Linke Wienzeile 64, 1060 Wien.

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Krawall x Amon Esse in der Krawall Bar: Amon Esse übernimmt die Küche für ein Pop-up und serviert Kimchi Erdäpfelgulasch mit hausgemachtem Kimchi von der Mama. 15. November, ab 18 Uhr (bis nichts mehr da ist). Zollergasse 7, 1070 Wien. krawall.bar

Klingt gut? Nichts wie ab ins Wochenende und viel Vergnügen!