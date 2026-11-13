Baustellen-Bande nach 18 Coups gestoppt

Die drei Rumänen hatten es hauptsächlich auf Baumaschinen abgesehen, die sich des Nachts wegtransportieren ließen. Das Trio wurde an die Justiz überstellt.

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Wien. Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, führten seit dem Frühjahr 2026 umfangreiche Ermittlungen gegen eine Tätergruppe wegen des Verdachts der Begehung von Serien-Einbruchsdiebstählen. Dabei wurden insbesondere Baugeräte gestohlen, in weiterer Folge nach Rumänien verbracht und dort verkauft.

Baumaschinen © LPD NÖ

Baumaschinen © LPD NÖ

Bereits in einer Sommernacht gegen 1.00 Uhr konnte durch eine aufmerksame Zeugin ein Coup in einem Baustellenbereich im Bezirk Melk wahrgenommen und die Polizei verständigt werden. Polizisten von Ybbs an der Donau konnten daraufhin drei Rumänen im Alter zwischen 35 Jahren und 49 Jahren vorläufig festnehmen. Im Fahrzeug des Haupttäters (35) konnte Diebesgut von zwei vorangegangenen Einbruchsdiebstählen sichergestellt werden.

Der dreiköpfigen Tätergruppe konnten insgesamt 18 Einbruchsdiebstähle mit einer Gesamtschadenssumme im sechsstelligen Eurobereich nachgewiesen werden. Die Tatorte erstrecken sich über die Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs und Krems.

Bei der Einvernahme durch die Ermittler zeigten sich der 38-Jährige und der 49-Jährige geständig, der 35-Jährige bestreitet jegliche Beteiligung.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden die drei Beschuldigten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Ermittlungen sind jetzt abgeschlossen.