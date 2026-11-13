Lok brannte - 17 Passagiere ans Zugende evakuiert

Donnerstagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Aspang zu einem Brand der Alarmstufe 2 ausrücken: Eine Diesellok hatte Feuer gefangen.

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NÖ. Die Sirenen gingen um 18.38 Uhr los: Im Bereich Aspang / Höll war die Diesellok eines Personenzuges auf der Aspangbahn in Brand geraten - aus dem "Maschinenraum" rauchte und qualmte es auch in der Dunkelheit unübersehbar. Das Zugpersonal erkannte den Ernst der Lage und reagierte geistesgegenwärtig, indem es die 17 Passagiere in den letzten Wagon schickte. Dort waren sie keiner Gefahr mehr ausgesetzt.

Diesellok Brand Aspang © BfKdo Neunkirchen

Diesellok Brand Aspang © BfKdo Neunkirchen

"Seitens der Feuerwehr Aspang wurde von einem Atemschutztrupp unter Zuhilfenahme einer Löschleitung der Brand im Maschinenraum gelöscht. Mittels Wärmebildkamera wurde ständig kontrolliert, ob der Brand nicht erneut aufflammt", berichtet die Einsatzleitung.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Der Einsatz der Florianis konnte nach rund zwei Stunden beendet werden. Die Aspangbahn musste für die Zeit des Einsatzes gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Als Brandursache gilt nach ÖBB-Angaben ein technisches Gebrechen.