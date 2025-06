Lebensmittelvergiftung! Schlagerstar Marie Reim mit Speibkübel auf der Bühne

Die Schlagersängerin lässt sich durch nichts von einem Auftritt abbringen. Doch manche Situationen sind schon sehr unangenehm.

Es war kein Auftritt unter Idealbedingungen – und doch ein Paradebeispiel an Bühnenprofi-Mentalität: Marie Reim ließ sich am vergangenen Wochenende von einer akuten Lebensmittelvergiftung nicht davon abhalten, zwei geplante Konzerte durchzuziehen.

Die 25-jährige Schlagersängerin, Tochter der Szene-Größen Michelle und Matthias Reim, hatte es kurz vor einem dichten Auftrittstag erwischt. Übelkeit, Magenprobleme – der Verdacht: eine Lebensmittelvergiftung. Doch statt abzusagen, stellte sich Reim der Herausforderung und teilte ihre angeschlagene Verfassung offen mit ihren Fans auf Instagram.

„Ich habe mir gestern eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und muss heute zweimal auf die Bühne“, so die Künstlerin in einer Story. „Ich hoffe ganz ehrlich – tut mir leid –, dass ich auf der Bühne nicht...“ Den Satz bricht sie ab – der Ernst der Lage ist dennoch klar erkennbar. Zur Sicherheit wartete ein Speibkübel hinter den Kulissen.

„Wir haben es wundervoll geschafft“

Am Ende lief alles gut: „Wir haben die Auftritte wundervoll geschafft“, gab sie später erleichtert Entwarnung. In einem weiteren Posting berichtete sie, dass sie für alle Eventualitäten gerüstet war – inklusive eines Eimers direkt neben der Bühne. Der blieb glücklicherweise überflüssig.

Marie Reim zeigt damit, was es braucht, um im Musikgeschäft zu bestehen: Durchhaltevermögen, Belastbarkeit und einen guten Schuss Selbstironie. Trotz angeschlagener Gesundheit hielt sie Wort – ganz nach dem alten Showbiz-Motto: The show must go on.