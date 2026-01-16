Ex-Freundin von Prinz Ernst August bricht nach Trennung ihr Schweigen

Im vergangenen Herbst trennten sich Prinz Ernst August von Hannover und seine Freundin Claudia Stilianopoulos. Nun spricht die Millionenerbin erstmals öffentlich über das Ende ihrer großen Liebe.

Die Künstlerin Claudia Stilianopoulos war für Prinz Ernst August von Hannover über Jahre hinweg eine wichtige Stütze. Besonders in gesundheitlich schwierigen Zeiten stand sie fest an seiner Seite. Doch seit Oktober 2025 ist die Beziehung der beiden beendet. Im Gespräch mit dem spanischen Magazin "Hola" erklärte Stilianopoulos nun den Grund für das Liebes-Aus: "Wir sind anders. Wir alle sind unterschiedlich." Weitere Details nannte sie nicht.

Ernst August und Claudia Stilanopoulos vor vier Jahren. © Getty Images

Auch nach dem Ende der Liebesbeziehung will die 52-Jährige den Welfenprinzen weiterhin unterstützen. Die Freundschaft zwischen den beiden bestehe fort. "Nur die Liebesbeziehung ist beendet", betont sie. "Die Menschen, die ich liebe, verlasse ich nicht. Die Art der Beziehung mag sich ändern, aber ich gebe sie nicht auf."

Gemeinsame Vergangenheit

Stilianopoulos, die aus einer sehr vermögenden Familie stammt, galt lange als Anker in Ernst Augusts bewegtem Leben. Das Paar soll sich laut "Bunte" im Sommer 2021 während eines Urlaubs auf Ibiza kennengelernt haben. Eine gemeinsame Bekannte stellte sie einander vor, aus dem Sommerflirt wurde schnell eine feste Beziehung.

© action press/Splash News

Die gemeinsame Zeit war jedoch auch von schweren gesundheitlichen Problemen geprägt. Im Frühjahr dieses Jahres musste Ernst August mehrere Krankenhausaufenthalte überstehen, unter anderem wegen des Verdachts auf Nierenversagen und eines Hüftbruchs. Im April landete der Prinz sogar auf der Intensivstation.

Mehr lesen:

Aktueller Zustand

Auf die Frage nach dem aktuellen Gesundheitszustand ihres Ex-Partners sagte Stilianopoulos gegenüber "Hola": "Ihm geht es sehr gut. Es kann uns immer besser oder schlechter gehen, aber es geht ihm sehr gut." Ihre Aussagen machte die Künstlerin bei der Einweihung einer von ihr geschaffenen Skulptur. Diese wurde am 15. Januar in einem Park im Madrider Luxusviertel Barrio Salamanca enthüllt. Prinz Ernst August war bei der Veranstaltung nicht anwesend.