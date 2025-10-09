Skandalprinz Ernst August von Hannover: Trennung von seiner Claudia

Der Welfenprinz hat laut einer Aussendung nun auch seine letzte Vertraute verloren. Claudia Stilianopoulos soll sich von Ernst August getrennt haben.

Es ist das Ende einer Beziehung, die vielen als Neuanfang für das Welfenoberhaupt galt: Ernst August von Hannover und die spanische Künstlerin Claudia Stilianopoulos sollen sich getrennt haben. Nach rund vier Jahren ist zwischen den beiden alles aus – still, aber endgültig, wie HGM Press in einer Aussendung schreibt.

Mehr lesen:

Dabei galt Claudia lange als die Frau, die dem oft krisengeplagten Prinzen wieder Ruhe und Stabilität schenkte. Als Ernst August im Frühjahr mehrfach im Krankenhaus lag, war sie stets an seiner Seite, kümmerte sich liebevoll um ihn und wich kaum von seinem Bett. Diese Nähe scheint jetzt aber zu einer Distanz geworden zu sein.

Ernst August und Claudia Stilanopoulos vor vier Jahren. © Getty Images

Vermehrte Spannungen

In den vergangenen Monaten soll es immer wieder Spannungen gegeben haben – zwischen Freiheitsdrang, unterschiedlichen Lebensstilen und der Sehnsucht nach Unabhängigkeit. Während Ernst August sich zunehmend auf seine Gesundheit konzentrieren möchte, legt Claudia ihr Augenmerk auf ihre Kunst und ihr kreatives Schaffen in Spanien.





Ein gemeinsames Auftreten der beiden war zuletzt schon länger ausgeblieben, was die Gerüchte um eine Trennung befeuerte. Nun sei klar: Das Paar geht getrennte Wege. Ein stilles Ende einer Verbindung, die von Anfang an nicht ohne Drama war.

Claudia Stilianopoulos, Tochter der spanischen Aristokratin Pitita Ridruejo, lernte den 71-jährigen Welfen-Prinzen vor einigen Jahren kennen. Nach Jahren des Rückzugs galt ihre Beziehung als Lichtblick in Ernst Augusts bewegtem Leben – eine Beziehung zwischen Kunst, Adel und zwei sehr eigenen Persönlichkeiten

Keine Scheidung, aber viele Turbulenzen

Schon zuvor war Ernst August durch sein turbulentes Privatleben immer wieder in den Schlagzeilen. Seit 2007 lebt er von seiner Ehefrau Caroline von Monaco getrennt, eine Scheidung stand bislang jedoch nie im Raum. Mit Claudia schien er erstmals wieder neues Glück gefunden zu haben – doch nun ist auch dieses Kapitel beendet.