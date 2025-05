Ernst August: Jetzt spricht seine Nichte über sein Leben in Madrid

Seit Jahren meidet Prinz Ernst August von Hannover die Öffentlichkeit. Inzwischen hat sich das Welfen-Oberhaupt offenbar ein neues Leben fernab der Schlagzeilen aufgebaut – und zwar in Madrid. Dort lebt der 71-Jährige laut Insiderinformationen ruhiger, als viele vermuten würden.

Am 3. April 2025 wurde Ernst August in das renommierte Ruber International Hospital in Madrid eingeliefert. Über die genauen Gründe für seinen Krankenhausaufenthalt herrscht bis heute Schweigen. Die Familie hält sich bedeckt, lediglich Claudia Stilianopoulos – die Freundin des Prinzen – äußerte sich im spanischen Online-Portal eleconomista. Sie beschrieb ihn als „ruhig“ und „optimistisch“ und betonte, dass er gut auf die medizinische Behandlung anspreche. Am 21. April wurde der Adelige aus dem Krankenhaus entlassen, Bilder zeigen ihn beim Verlassen der Klinik. Vor wenigen Tagen erst wurde er aber wieder ins Spital eingeliefert - im Rollstuhl. Was ihm genau fehlt ist nach wie vor nicht bekannt.

© action press/Splash News

Nun gibt erstmals Prinzessin Eugenia von Hannover, Nichte von Ernst August, einen Einblick in das Leben ihres berühmten Onkels. Im Interview mit der spanischen "Vanity Fair" erklärt die 23-Jährige, dass ihr Onkel in Madrid ein „normales, ruhiges Leben“ führe – fernab des Glamours und des Medienrummels, der ihn früher umgab. „Die Paparazzi suchen nach Schlagzeilen, aber es gibt keine Skandale“, stellt sie klar. Gleichzeitig reflektiert Eugenia, warum Königsfamilien nach wie vor so große Faszination auf die Gesellschaft ausüben. „Viele Menschen sehen in Monarchen etwas Unerreichbares“, sagt sie. Besonders hebt sie die Rolle der britischen Royals hervor: „Die Queen hat viel zur Modernisierung beigetragen.“

„Der Prinzessinnentraum war bei mir früh da“

Prinzessin Eugenia von Hannover © Getty

Obwohl Eugenia selbst Teil des europäischen Hochadels ist, sieht sie sich nicht als prominente Persönlichkeit. „Ich verstehe nicht, warum sich Medien für mich interessieren“, sagt sie zurückhaltend. Als Kind jedoch träumte auch sie davon, Prinzessin zu sein. „Im Kindergarten sagte ich einmal, ich wolle Prinzessin werden – ohne zu wissen, dass ich es bereits bin“, erinnert sie sich. Heute lebt Eugenia in Wien und studiert Medizin. Vom royalen Glanz ist im Alltag der jungen Frau wenig zu spüren. „Ich genieße mein Leben als Studentin. Meine Eltern haben mir Freiheiten gelassen, ich kann meinen eigenen Weg gehen“, erklärt sie.

© Getty Images

Der Lebensstil von Prinz Ernst August von Hannover wirkt heute weit entfernt vom einstigen Jetset-Image. Seine Abwesenheit bei öffentlichen Auftritten und die spärlichen Informationen über seinen Gesundheitszustand verstärken den Eindruck eines bewussten Rückzugs aus der Öffentlichkeit. Was bleibt, ist die Faszination für das Leben hinter den Palastmauern – und die Erkenntnis, dass auch Adelige ganz gewöhnliche Seiten haben können.