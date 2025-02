Stau-Chaos in Westösterreich

Der Reiseverkehr in die bzw. aus den Skigebieten hat am Samstag zu den erwarteten Staus vor allem in Westösterreich geführt.

Die Schwerpunkte lagen dabei laut ÖAMTC in Tirol, Salzburg und im steirischen Ennstal. Bis zu einer Stunde mussten sich Autofahrende in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A1) vor der Baustelle zwischen Golling und Werfen in beiden Richtungen gedulden.



Zu erheblichen Verzögerungen kam es in Tirol auf der Inntal Autobahn (A12) Richtung Deutschland ab Kirchbichl, auf der Fernpassstraße (B179) Richtung Deutschland zwischen Nassereith und dem Fernpass und zwischen Heiterwang und Reutte, auf der Reschenstraße (B180) Richtung A12 zwischen Tösens und Prutz, der Ötztalstraße (B186) Richtung A12 ab Köfels, der Zillertalstraße (B169) von Ried im Zillertal bis zur A12, der Seefelder Straße (B177) Richtung Bayern abschnittsweise zwischen Zirl und Gießen und der Eibergstraße (B173) abschnittsweise im gesamten Verlauf Richtung Kufstein. In Salzburg staute es sich auf der Pinzgauer Straße (B311) Richtung St. Johann abschnittsweise zwischen Klamm und St. Johann und auf der Salzachtalstraße (B159) Richtung Norden zwischen Bischofshofen und Golling. Auf der Ennstalstraße (B320) in der Steiermark standen die Kolonnen Richtung Liezen zwischen Schladming und Pruggern sowie ab Weißenbach immer wieder still. Mit einer Verkehrsberuhigung dürfte erst ab den Nachmittagsstunden zu rechnen sein.