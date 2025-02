11-jähriges Fußball-Talent stirbt bei Ski-Unfall

Familie, Freunde und Verein trauern um den 11-Jährigen, der nach einem tragischen Ski-Unfall in Salzburg seinen schweren Verletzungen erlag.

Niederösterreich/Salzburg. Der tragische Unfall ereignete sich am Dienstag in Wagrain: Um 9 Uhr in der Früh war der 11-jährige Niederösterreicher auf seinen Skiern auf der schwarzen Piste talwärts unterwegs, als es zum tödlichen Vorfall kam. Das Kind prallte gegen ein Absperrnetz und danach gegen die Außenmauer einer Skihütte. Der Bub wurde zuerst noch erfolgreich reanimiert und ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Dort erlag der 11-Jährige seinen schweren Verletzungen.

"Unglück nicht in Worte zu fassen"

Die Trauer ist unermesslich: Familie, Freunde und der Verein des 11-jährigen Nachwuchsfußballers stehen unter Schock. "Was soll man nur sagen, was schreiben, wenn einem die Worte fehlen. Wenn man genau weiß, dass das Unglück nicht in Worte zu fassen ist", schreibt der Fußball-Verein FC Neudorf fassungslos via Facebook. "An Fußball ist im Moment nicht zu denken. Er war beim FC Neudorf ständig präsent, man kann nicht die richtigen Worte finden", sagt Neudorf-Trainer Christoph Prem gegenüber "NÖN". Das Mittwochstraining wurde abgesagt, ob am Samstag gegen Hohenau getestet wird, sei angesichts der Ereignisse noch nicht klar.

In einer Woche nehmen Familie und Freunde Abschied vom Buben. Dann wird seine Urne in seinem "zweiten Wohnzimmer" in der Sportplatzkantine des FC Neudorf aufgestellt. In der Parte heißt es: "In unserer Erinnerung wirst du immer ein großartiger Fußballer und ein Sonnenschein in unserem Herzen sein."