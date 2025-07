Ernst Augusts Nichte Eugenia (28): Abrechnung mit Royals und neues Leben in Wien

Die schöne Prinzessin zeigt die Schattenseiten des Adeltums. Sie schaffte es, die Familie hinter sich zu lassen.

Auf Instagram zeigt sich Eugenia von Hannover als schillernde Erscheinung zwischen Laufsteg, Luxus und Lifestyle. Reisen, Designermode und elegante Abendgesellschaften gehören für die 28-Jährige zum Alltag. Doch hinter dem scheinbar perfekten Jetset-Leben der jungen Prinzessin verbirgt sich auch eine andere Geschichte – eine, die von Außenseitertum, Vorurteilen und dem schwierigen Erbe des Adels erzählt.

Mehr lesen:

In einem offenen Gespräch mit dem britischen Magazin Tatler blickt Eugenia zurück auf ihre Schulzeit – und spart nicht mit Kritik. „Ich hatte nur Probleme“, sagt sie rückblickend. Der Grund? Ihr Name. Oder besser gesagt: ihr Titel. „Einige Lehrer mochten mich einfach nicht, weil ich so heiße. Sie sagten auch Dinge, die weder nett noch professionell waren.“

Prinzessin Eugenie © Instagram

Privileg mit Schattenseite

Eugenia ist die Tochter von Prinz Heinrich von Hannover, Bruder des umstrittenen Welfenprinzen Ernst August. Gemeinsam mit seiner Frau, Prinzessin Thyra Westernhagen, hat Heinrich drei Kinder – Eugenia ist die Jüngste. Aufgewachsen in einem Umfeld mit jahrhundertealter Geschichte und gesellschaftlichem Status, wurde ihr früh klar, dass ein Titel nicht nur Türen öffnet, sondern auch ablehnende Reaktionen provozieren kann.

Die schwierigen Jahre in der Schule überstand sie mithilfe ihrer großen Leidenschaft: Pferde. Der Reitsport wurde zum Rückzugsort, zur Zuflucht vor dem Druck, den ihr Nachname mit sich brachte.





Neue Wege in Wien

Heute lebt Eugenia in Wien – ein bewusster Schritt raus aus der angestammten Welt des deutschen Hochadels. Dort studiert sie Medizin, modelt nebenbei und arbeitet zielstrebig an ihrer Karriere in der Modewelt. Der Laufsteg, die Kamera, die Titelblätter: Für viele wären das Gegensätze zum traditionellen Rollenbild einer Prinzessin. Auch Eugenia musste ihre Eltern erst von ihrem Weg überzeugen.

Obwohl sie sagt, ihr Adelstitel bedeute ihr persönlich „nichts“, nutzt sie ihn durchaus strategisch – etwa für ihre Präsenz in der Modewelt. So wie auch Graf Nikolai von Dänemark, Enkel von Königin Margrethe, verbindet Eugenia von Hannover aristokratisches Erbe mit zeitgemäßem Image.





Adelsgeschichte trifft Popkultur

Ihre Familiengeschichte ist jedenfalls reich an bekannten Namen – und an Schlagzeilen. Onkel Ernst August von Hannover ist seit Jahrzehnten regelmäßig in der Presse – nicht zuletzt wegen seiner Eskapaden. Ihr Halbbruder Oscar Julius Heinrich Ferdinand Prinz von Hannover ist ebenfalls keine Unbekannte Figur: Der Sohn von Prinz Heinrich und der deutschen Entertainerin Désirée Nick kam 1996 unehelich zur Welt. Die Eltern waren nie verheiratet. Erst drei Jahre später heiratete Prinz Heinrich seine heutige Frau, Eugenias Mutter Thyra.

Zwischen zwei Welten

Eugenia von Hannover bewegt sich souverän zwischen Tradition und Selbstverwirklichung. Sie steht für eine neue Generation des Adels: stolz auf Herkunft, aber nicht festgelegt. Titel und Instagram-Follower nutzt sie mit Bedacht – nicht um Distanz zu schaffen, sondern um ihren Weg sichtbar zu machen. Und dieser Weg führt sie nicht nur auf die internationalen Laufstege, sondern vielleicht bald auch in den weißen Kittel einer Ärztin. Eine moderne Prinzessin eben – mit Ecken, Kanten und klarer Haltung.