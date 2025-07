Roy Blacks Erbe: Sohn Torsten baut sich neues Leben in Kolumbien auf

Der Sohn des verstorbenen Stars ist endlich wieder glücklich - allerdings nicht mit einer neuen Frau, sondern mit der alten Liebe.

Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die tiefer berühren als jede Schlagermelodie. Zwei Jahre nach einem tragischen Verlust haben sich Torsten Höllerich, Sohn der verstorbenen Musiklegende Roy Black, und seine Ex-Partnerin Maria Fernanda wiedergefunden – als Paar, als Familie, als Hoffnungsträger.

Im August 2023 verloren die beiden ihr zweites Kind im vierten Schwangerschaftsmonat. Die Fehlgeburt stürzte das Paar in einen Abgrund aus Schmerz und Hilflosigkeit. „Wir haben uns in der Trauer verloren“, sagt Höllerich. Die Beziehung zerbrach, der Alltag mit Sohn Dominique (heute 5) wurde zur emotionalen Zerreißprobe. Während Maria Fernanda, eine Buchhalterin, sich zurückzog, suchte Höllerich Trost – ausgerechnet bei der Kindergärtnerin seines Sohnes. Doch das Herz des heute 44-Jährigen schlug weiterhin für die Frau, mit der er einst Familie gründete.

Ein Neuanfang unter der Sonne Kolumbiens

Heute, zwei Jahre nach dem einschneidenden Erlebnis, leben Torsten und Maria Fernanda wieder vereint – in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Santa Marta, im Norden Kolumbiens. Dort, wo andere Urlaub machen, wagen sie einen emotionalen Neustart. Im Mittelpunkt steht ihr gemeinsamer Sohn. „Dominique hat uns wieder nähergebracht“, erzählt Höllerich. „Wir haben uns an die schönen Momente erinnert und sind Schritt für Schritt wieder aufeinander zugegangen.“

Roy Black © Hersteller

Für den Sohn Roy Blacks ist dieser zweite Versuch mehr als nur eine Liebesgeschichte – es ist auch eine bewusste Entscheidung gegen das, was er selbst als Kind durchmachen musste. „Ich weiß, wie schwer es ist, wenn sich Eltern trennen. Ich war selbst ein Scheidungskind.“ Damals war er neun Jahre alt, als sich Roy Black und Silke Vagts trennten. Den Vater sah er fortan nur noch sporadisch. Dessen früher Tod 1991 – Höllerich war damals 14 – sei bis heute ein schmerzhaftes Thema: „Ich habe das nie ganz verarbeitet."

Ein Erbe, das verbindet

Um das Andenken an seinen berühmten Vater lebendig zu halten, betreibt Höllerich einen eigenen YouTube-Kanal. Dort teilt er Erinnerungen, Fotos, Videos und persönliche Anekdoten über Roy Black, der mit Liedern wie „Ganz in Weiß“ Millionen Herzen berührte. „Ich möchte Papas künstlerisches Werk ehren“, sagt er. „Seine Musik war Trostspender für viele – heute ist sie das auch für mich.“

Inmitten der tropischen Wärme Kolumbiens wächst also nicht nur eine kleine Familie wieder zusammen – es entsteht auch ein neues Kapitel im Leben eines Mannes, der viel verloren hat. Und der trotzdem weiter liebt.