Trotz Gips! Prinzessin Amalia hat jetzt einen neuen Titel

Mama, Königin Maxima, ist wahnsinnig stolz auf ihre Prinzessin. Der Weg bis zu ihrer neuesten Errungenschaft war schließlich auch anstrengend.

Kronprinzessin Amalia hat allen Grund zu strahlen: Die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima feierte ihren Bachelor-Abschluss an der Universität Amsterdam – und ihre Familie zeigte sich mächtig stolz.

„Die Prinzessin von Oranien nimmt an der traditionellen Abschlussfeier der Universität Amsterdam teil“, verkündete das niederländische Königshaus am Montag auf Instagram. Der feierliche Rahmen: das Königliche Konzertgebäude in Amsterdam, wo traditionell das Ende des Bachelorstudiums gefeiert wird.

Königlicher Uni-Abschluss

Amalia erschien in einem eleganten, pflaumenfarbenen, schulterfreien Kleid, trug den typischen Doktorhut und strahlte mit ihrer Teilnahme-Urkunde des PPLE College (Politics, Psychology, Law and Economics) glücklich in die Kamera. Natürlich waren auch ihre Eltern König Willem-Alexander und Königin Máxima, Großmutter Beatrix sowie ihre Schwestern Alexia und Ariane bei der Zeremonie dabei. Gemeinsam posierte die Familie stolz für Erinnerungsfotos.





Amalia hatte ihr interdisziplinäres Studium im Herbst 2022 begonnen. Ihre Abschlussarbeit trägt den Titel „Beyond Disclosure: Bridging the Gap Between the Artificial Intelligence Act and the Charter of Fundamental Rights with Deepfaked Bodies“ – ein Thema, das sich mit der Herausforderung auseinandersetzt, wie europäische Grundrechte mit den neuen Gesetzgebungen rund um Künstliche Intelligenz in Einklang gebracht werden können.

Nachwehen des Unfalls

Doch obwohl die große Feier bereits stattfand, hat Amalia ihren Abschluss noch nicht vollständig in der Tasche. Aufgrund eines Armbruchs erhielt sie für ein Fach eine Verlängerung. Das Königshaus erklärte: „Die Prinzessin von Oranien wird daher ihr Bachelor-Diplom erst später entgegennehmen.“

Der Unfall ereignete sich am 10. Juni, als Amalia bei einem Reitausflug vom Pferd stürzte und sich den Oberarm brach. Im Universitätsklinikum Utrecht wurde sie erfolgreich behandelt. Wenige Tage später absolvierte sie bereits wieder öffentliche Termine, wenn auch mit einer Armschlinge.

Auch für die Zukunft hat Amalia ambitionierte Pläne. Ab dem kommenden Studienjahr wird sie erneut an der Universität Amsterdam eingeschrieben sein – diesmal für ein Bachelor-Studium im niederländischen Recht. Außerdem nimmt sie am Ausbildungsprogramm des Defensity College teil, einem Programm des Verteidigungsministeriums, das Studierende zu Reservistinnen und Reservisten ausbildet.