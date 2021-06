× ÖSTERREICH fand neue Liebe für Richie Lugner

Simone meldet sich auf den ÖSTERREICH-Aufruf. Lugner ist bereits Feuer und Flamme.

Der Baumeister wurde erfolgreich verkuppelt.

Glück

Nach einer langen Durststrecke kann Richard Lugner (88) endlich wieder das tun, was er am liebsten tut: Frauen treffen und das Blitzlichtgewitter auf sich ziehen. ÖSTERREICH half ihm dabei, eine passende Dame für seine vielen Ausgeh-Abende zu finden – mit Erfolg!

Flirt

Zur Spargel-Gala im Marchfelderhof nahm er die Auserwählte mit. Sie hört auf den Namen Simone, ist 39 Jahre alt und arbeitet als stellvertretende Filialleiterin einer Hornbachfiliale in Krems. „Die haben 100 Mitarbeiter. Sie ist also sehr tüchtig“, schwärmt der Baumeister. Auf den gemeinsamen Bildern erkennt man, dass das nicht das Einzige ist, was dem Society-Löwen an ihr gefällt.

Horoskop

Auch die Liebes-Sterne scheinen zu passen. „Sie ist eine Widderdame. Im Aszendenten Schütze. Sehr kommunikativ, sehr aktiv, liebt die Gesellschaft. Überdies ist sie äußerst reisefreudig und kulturinteressiert“, sagt Star-Astrologin Gerda Rogers. Für den nachtaktiven Lugner passt sie also wie die Faust aufs Auge.