Nach Andreas Gabalier sorgt jetzt auch Naschenweng für Getuschel.

Zusammen? Bei der Weißwurstparty im Stanglwirt flanierte Sängerin Melissa Naschenweng solo über den Red Carpet. Davor allerdings verfolgte sie mit Speed-Star Christian Walder die Spezial-Abfahrt. Auch am Samstag saß Melissa mit Walder auf der VIP-Tribüne und wirkte sehr vertraut. Beim Slalom am Sonntag traten die beiden erneut gemeinsam in Szene und fieberten beim Rennen mit. Den Party-Marathon ließen sie aber – wahrscheinlich bewusst – aus. Gegenüber ÖSTERREICH wollte Naschenweng (bis jetzt) noch nichts zu ihrer neuen Liebe sagen.