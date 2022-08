× RAF Camora: 59.000 €-Party in Martin Ho-Club

RAF Camora ließ es nach dem Frequency in Martin Hos Club Vie i Pee krachen. Die Rechnung über 59.000 Euro zahlte Immo-Millionär Mike Maschina.

Champagnerflaschen, vollgepackte Cannabis-Sackerl und eine Rechnung von über 57.000 Euro (dazu gab es ein sattes Trinkgeld von 1.600 Euro) – nach seinem Auftritt am Frequency am Donnerstag feierte Musiker RAF Camora gestern in Martin Hos Club eine wilde Party.

Schon im Vorfeld wurde via Instagram "VIP-Besuch" angekündigt. "Tonight we welcome G-Eazy, Skepta, Bonez MC, RAF Camora und GZUZ", war in der Story von Martin Ho zu sehen. G-Eazy gab im Club ein Überraschungskonzert.

RAF Camora, der wohl nur zu Gast war, feierte die Nacht durch. Auf Instagram postete er Videos, die ihn mit vollgepackten Cannabis-Säcken am Weg durch Wien zeigen.

Die Rechnung von 59.000 Euro (57.361 plus Trinkgeld) scheint Immo-Unternehmer und Krypto-Millionär Mike Maschina übernommen zu haben.