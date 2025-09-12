Alles zu oe24VIP
© Getty

Weltpremiere

Erstes Land ernennt KI zur Ministerin

12.09.25, 12:21
Teilen

Angeblich unkorrumpierbare "Diella" soll eine Weltpremiere sein 

Die Welt hat erstmals eine Künstliche Intelligenz im Ministerrang: Am gestrigen Donnerstag hat der im Mai wiedergewählte Ministerpräsident Edi Rama in Tirana rund um die Bestellung seines neuen Kabinetts "Diella" (Sonne) vorgestellt. Sie ist laut dem Premier nun für öffentliche Aufträge zuständig. Rama vermarktete den Schritt laut den Berichten lokaler Medien als Maßnahme, um das EU-Kandidatenland Albanien "frei von Korruption" zu machen.

"Diella" half schon seit Jänner Bürgern beim Navigieren durch Regierungsservices und Behördendienste und beratschlagte sie dabei. Ihr wurde die Gestalt einer Frau in traditioneller albanischer Tracht gegeben. Nun soll sie nach und nach immer selbstständiger statt den Ministerien entscheiden, welcher Bewerber bei einem öffentlichen Auftrag zum Zug kommt.

"'Diella' ist das erste Regierungsmitglied, das physisch nicht präsent ist, sondern virtuell von einer Künstlichen Intelligenz geschaffen", hieß sie Rama im Kabinett willkommen. So würden die Entscheidungen "100 Prozent korruptionsfrei" und jeder Schritt der Auftragsvergabe künftig "perfekt transparent" sein, schließlich gehe es um das Geld der Steuer zahlenden Bürger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

