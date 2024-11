Die Sängerin gewährt ihren Followern auf Instagram sehr tiefe Einblicke - von einigen hagelt es dafür Kritik.

Ihr neuer Song heißt "Liebesfieber". Um ebendiesen zu promoten teilte Marie Reim (24) einen kurzen Clip, der sie beim Haare machen zeigt. Ihr 84.000 Follower achten bei dem Video jedoch garantiert nicht auf Reims Worte. Denn, was den Usern ins Auge sticht, ist vor allem Maries freizügiger Look. Ein tiefer Ausschnitt mit Cutouts lässt wenig Spielraum für Fantasie.

Mehr lesen:

Kritik für freizügigen Look

Einige User kritisieren Reims Outfit scharf. "Ich finde deine Musik toll und ich mag dich als Person auch sehr gern, aber das finde ich jetzt auch mal deutlich zu viel Einblick", schreibt zum Beispiel einer. Marie nimmt die Kommentare gelassen: "Ich freu' mich, dass ihr jetzt alle eine Beschäftigung und ein Diskussionsthema über mein wundervolles Outfit habt. Ich kann nur sagen: Ich fühle mich sexy."





Gesangskarriere wie Papa

Gerade erst sprach Marie auch über ihren berühmten Vater Matthias Reim. Über seine erfolgreichste Zeit sagt sie: "Da habe ich meinen Papa natürlich selten gesehen, weil er ja auch ständig auf Tour war. Das fand ich schade, aber böse war ich auf ihn nie." Die Musik sei jedoch ein Trost für sie gewesen, wie sie gegenüber "Bild" verrät. Heute ist sie auf dem besten Weg, in seine Fußstapfen zu treten. Am 22. November tritt Marie im Schlagergarten in München auf.