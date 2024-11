Cora Schumacher: Nach Streit mit Ralf ist sie spurlos verschwunden

Die Ex-Frau des ehemaligen Rennfahrers ist wie vom Erdboden verschluckt.

Vorwürfe der häuslichen Gewalt, Lügen und viele Tränen - der Streit zwischen Cora Schumacher (47) und ihrem Ex-Mann Ralf (49) eskalierte in den letzten Monaten öffentlich. Seit des Coming-outs des ehemaligen Rennfahrers wurden viele verletzende Worte ausgesprochen. Ralf, sein Partner Étienne und David Schumacher (23) ziehen an einem Strang und stellen sich gegen Cora.





Doch wo ist Cora Schumacher? Sie ist mittlerweile komplett von der Bildfläche verschwunden. Am 9. September postete sie noch von einem Friseurbesuch. Am 27. September schritt sie bei einem Event über den Red Carpet und am 19. Oktober postete sie eine Story über häusliche Gewalt. Seither herrscht in den sozialen Medien Funkstille. Auch sonst wurde sie nirgendwo gesichtet.





Maulkorb für Cora?

Medien gehen davon aus, dass Cora ein Redeverbot auferlegt bekommen hat, da erst vor kurzem Anwaltsbriefe bei ihr reinflatterten. Gut möglich, dass man versuchen möchte, den Schaden möglichst gering zu halten. Dass sich auch Schumachers Sohn David gegen sie gewandt hat, muss ein Stich ins Herz gewesen sein. Fraglich, ob sich das Verhältnis jemals wieder aufbauen lässt.