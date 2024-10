Schumachers Partner Etienne verrät: "Ich wusste nicht, wer er ist"

Der Franzose plaudert überraschende Beziehungsdetails über Ralf Schumacher aus.

Seit Juli 2024 ist es offiziell, dass Ralf Schumacher (49) einen Mann liebt. Denn mitten im Sommer machte er seine Liebe zu Étienne Bousquet-Cassagne (35) publik. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb er zu einem ersten gemeinsamen Foto auf Instagram. Fortan gingen die Wogen hoch. Ein Streit mit Ex-Frau Cora Schumacher bauschte sich immer weiter auf und es wurde unangenehm für alle Beteiligten.

Étienne verrät witziges Detail

Dabei soll Étienne anfangs gar nicht gewusst haben, worauf er sich da eingelassen hat. Er habe nämlich gar nicht gewusst, wen er vor sich hat. "Als ich ihn kennenlernte, wusste ich nicht, dass er berühmt ist. Das war in Frankreich nicht so wie hier in Deutschland. Also wusste ich es nicht und habe es erst später realisiert. Aber es macht für mich nicht wirklich einen Unterschied", erklärt er gegenüber "Bunte".





Gerade waren die beiden Turteltauben bei der McDonald's-Kinderhilfe-Benefizgala in München zu Gast. An das Blitzlichtgewitter scheint sich Étienne mittlerweile auch schon gewöhnt zu haben, so wie er in die Kamera strahlt.