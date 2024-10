Cora nach Insta-Aus: "Professionelle Hilfe"

Nach einer Woche Funkstille meldet sich Cora Schumacher auf Instagram zurück. Zuvor hatte sie sich wegen Angriffen im Internet abgemeldet.

Der Rosenkrieg zwischen Cora Schumacher und ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher wegen dessen Liebesouting geht in die nächste Runde. Zuletzt war er eskaliert - sogar ihr gemeinsamer Sohn David (22) stellte sich gegen seine Mutter, weil ihm diese mit Anwalt drohte.

Hammer-Gerücht um Schumacher-Comeback

Schumacher-Drama: So steht es jetzt um Cora und Ralf

Schumacher-Skandal wird schmutzig: "Cora hat mich benutzt, um Affären zu decken"

© Instagram ×

Es geht um die neue Liebe von Ralf Schumacher, der sich nach Jahren als homosexuell outete und seinen Partner Etienne der Öffentlichkeit präsentierte. Ex-Frau Cora fühlte sich belogen und betrogen - was sie auch in Interview immer wieder kund tat.

David Schumacher sitzt mit Etienne und Papa Ralf an einem Tisch © Instagram ×

"Diese Angriffe sind unerträglich geworden"

Am Ende wurde Cora Schumacher in sozialen Medien beschimpft und sie zog sich am 7. Oktober von Instagram & Co zurück. "Diese Angriffe sind unerträglich geworden", schrieb sie.

Nun, eine Woche danach, schreibt Cora wieder auf Instagram an ihre Follower - und zitiert den Philosophen Albert Schweitzer: "Nur wer seine Schwäche zeigt, ist wirklich stark." Unterlegt wird diese Botschaft mit dem Song "True Colours" von Eva Cassidy.

Cora outet psychologische Behandlung

Dann deutet sie an, sich in psychologischer Behandlung zu befinden. "Sich professionelle Hilfe zu holen, um Erlebtes zu verarbeiten, ist ebenso selbstverständlich wie eine Behandlung eines gebrochenen Beins." Sie richtet sich an alle, die unter Missbrauch und häuslicher Gewalt leiden. "Emotionaler Schmerz verdient genauso viel Aufmerksamkeit!"

Dennoch: Die Kommentarfunktion unter ihrem Posting bleibt (vorerst) deaktiviert.