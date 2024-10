Schumacher-Drama: So steht es jetzt um Cora und Ralf

Nach Cora Schumachers öffentlichen Angriffen auf Ex-Mann Ralf schaltet sich nun erstmals Sohn David ein. Und auch Carmen Geiss hat etwas zu der Neverending Story beizutragen.

Getrennt sind Cora Schumacher (47) und Ex-Mann Ralf (49) seit 15 Jahren, geschieden immerhin seit neun Jahren. Man könnte hoffen, dass nach dieser langen Zeit Gras über den Rosenkrieg um Immobilien und um das Sorgerecht für Sohn David (22) gewachsen ist. In den letzten Monaten ist der Streit zwischen den einstigen Eheleuten wieder aufgeflammt – schmutziger denn je.

Ewige Schlammschlacht

Stein des Anstoßes ist Ralf Schumachers Coming-Out: Im Juli machte der ehemalige Formel-1-Pilot auf Instagram seine Liebe zu einem Mann offiziell. Fast die ganze Welt gratulierte Ralf zu diesem Schritt. Doch eine reagierte zutiefst verletzt: seine Ex-Gemahlin. Sie behauptete, von der Beziehung via Instagram erfahren zu haben – es sei ein „Stich ins Herz“ gewesen.

Ralf Schumacher hat seine Beziehung zu dem Franzosen Étienne öffentlich gemacht und sich als schwul geoutet. Laut Ex Cora betrog er sie während der Ehe mit Männern.

Dieser Darstellung widersprach Ralf und belegte das mit einem Chatverlauf, der den Verdacht zulässt, dass Cora Étienne Bousquet-Cassagne (34) in einer Phase postehelichen Einvernehmens als den neuen Mann an seiner Seite kennengelernt hat. Gegen Ralf erhob sie dann auch Fremdgehvorwürfe und gab an, im Besitz von Beweisen zu sein.

Fall landet vor Gericht

Die Endlos-Causa ist mittlerweile bei Gericht gelandet. Cora will eine Unterlassungserklärung erwirken und Ralf und Étienne untersagen, von „so vielen Lügen“ zu sprechen. Für ihren Sohn David ist sie damit einen Schritt zu weit gegangen. Zum ersten – und wie er ankündigt, auch zum letzten Mal – hat er sich jetzt zu dem nicht enden wollenden Drama um seine Eltern geäußert. „Ich möchte ehrlich gesagt nur in Ruhe mein Leben leben und meine Ziele erreichen, ohne immer von den Medien über alles, was meine Mutter mir und meinem Vater vorwirft, angesprochen zu werden“, schrieb er auf Instagram.

Ralf und Cora haben 2001 geheiratet. Seit der Trennung streiten sie immer wieder.

Aber da Cora das Haus, in dem David mit seiner Freundin, Papa Ralf und Étienne lebt, gepostet hat, ist er mit seiner Geduld am Ende und erzählt von seiner Kindheit mit ihr: „Meine Mutter hat leider – schon seit ich denken kann – mentale Probleme; wie man in ihren eigenen sozialen und sonstigen Medien verfolgen kann, mit Ups und Downs.“ Er beschrieb Nervenzusammenbrüche, einen Erpressungsversuch und einen von einer Freundin verhinderten Versuch, mit ihm, damals vier oder fünf Jahre alt, auf dem Beifahrersitz „das Auto gegen einen Baum zu fahren und alles zu Ende bringen“.

Seine Bemühungen, sich mit ihr auszusöhnen, haben „leider nie geklappt“, da sie immer wieder in ein Tief gerutscht und „komplett ausgeflippt“ ist. Auch darauf reagierte Cora mit einem Anwaltsschreiben und der Bitte um Unterlassung und Löschung der Instagramstorys. „Wenn die Wahrheit schmerzhaft ist, muss man leider seinem eigenen Sohn ein Anwaltsschreiben schicken“, kommentierte er die Post vom Juristen.

Carmen Geiss gibt ihren Senf zum Rosenkrieg ab

Schützenhilfe erhalten Ralf und David Schumacher jetzt von einer alten Familienfreundin: Carmen Geiss (59). „Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter so etwas tun?“, empört sie sich in einem Posting und appelliert an Cora, zum Wohl aller eine friedliche Lösung zu finden.

Sie erhebt aber auch neue Vorwürfe gegen die ehemalige Rennfahrerin: „Ich kenne Cora seit 20 Jahren und ja, sie hat auch mich früher benutzt, um ihre Affären zu decken. Es ist traurig zu sehen, wie die Wahrheit verdreht wird, und doch schweigen Ralf und David aus Respekt und Liebe.“