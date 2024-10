Ralf Schumacher offen wie nie über seinen Bruder.

Die Hochzeit von Gina Schumacher (27), die Ende September ihren Freund Iain Bethke heiratete, sorgte bei vielen für Erinnerungen. Schumacher-Manager und langjähriger Vertrauter Willi Weber meinte gegenüber der Bild, er habe keine Einladung erhalten, es wäre ihm aber aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen, zur Feier zu kommen.

Mehr zum Thema Schumacher

Weber will Frieden finden

Dennoch habe Weber viel an Schumacher gedacht in der letzten Zeit, aber auch versucht, loszulassen: „Ich habe innerlich Abschied von Michael genommen, um meinen Frieden wiederzufinden."

Ralf über Michael

Einer, der auch viel an Michael denkt, ist sein Bruder Ralf. Dessen Liebesleben und Streit mit Ex-Frau Corinna sorgt derzeit für Wirbel. Nun hat sich Ralf nach langer Zeit wieder zu seinem Bruder geäußert.

© Getty Images ×

"War nicht gut genug"

In einem Gespräch mit "Formel1.de" findet Ralf klare Worte über seine Karriere im Vergleich mit jener seines Bruders Michael. Gerne wäre er selbst auch Weltmeister geworden: "Was soll ich denn machen? Natürlich wäre ich gern Weltmeister gewesen. Aber das hat halt nicht sollen sein. Wir waren nicht gut genug. Vielleicht war ich teilweise nicht gut genug, hatte auch hier und da mal privat die falschen Prioritäten. Das kann alles sein."

Klärende Gespräche

Michael sei eine Ausnahmeerscheinung gewesen in diesem Profisport: "Da kommt auch ein Lewis Hamilton nie dran. In Lichtjahren nicht, aus meiner Sicht". Und: "Er hatte dazu noch das große Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein." Reibereien, von denen es immer wieder welche gegeben habe, wurden unter den Brüdern bei einem Bier oder einem Essen besprochen und aus dem Weg geräumt. Und dass, so Ralf, ohne fiese Schimpfwörter.

Hochzeit von Gina und Iain

Gina Schumacher, 27, heiratete ihren Freund Iain Bethke in der Luxusvilla der Familie auf Mallorca, die sie 2017 für 27 Millionen Pfund gekauft hatten. Berichten zufolge war es den Gästen verboten, ihre Handys mit zur Hochzeit zu nehmen.