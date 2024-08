Sohn David positioniert sich ganz deutlich.

Es ist ein großes Gezanke bei Ralf und Cora Schumacher passiert: Der Grund ist Ralf Coming Out, dass Cora aus dem Blauen heraus getroffen haben soll. Stimmt nicht, mein Ralf.

Nachdem Cora ein emotionales Interview im "Spiegel" gegeben hat und darin behauptet, dass sie von dem Coming Out ihres Ex-Mannes Ralf nichts wusste, meldete sich der Ex-Rennfahrer via Instagram mit einem heftigen Lügen-Vorwurf. Den belegte er mit einem WhatsApp-Screenshot aus dem Oktober, wo die 47-Jährige den beiden gratuliert. Das war lange vor dem öffentlichen Coming Out von Ralf am 14. Juli.





Geht ums Autofahren

Nun äußert sich David Schumacher, der Sohn der beiden, zum Liebes-Zoff. Am Rande des Prototype Cup am Nürburgring, wo er mit seinem Papa war, pflichtete der 22-Jährige Ralf bei, der meinte, es belaste ihn nicht: "Bei mir genauso. Ich habe damit nichts zu tun, mir bleibt das auch nicht im Kopf hängen. Und sobald das Visier zu ist oder di Tür zu ist, geht's nur noch ums Autofahren und um nichts anderes."