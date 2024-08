Streit eskaliert: Cora Schumacher schießt nach Lügen-Vorwurf gegen Ralf

Jetzt eskaliert der Streit zwischen Cora Schumacher und ihrem Ex-Mann Ralf.

Jetzt wird es schmutzig bei den Schumachers! Nachdem Cora ein emotionales Interview im "Spiegel" gegeben hat und darin behauptet, dass sie von dem Coming Out ihres Ex-Mannes Ralf nichts wusste, meldete sich der Ex-Rennfahrer via Instagram mit einem heftigen Lügen-Vorwurf. Den belegte er mit einem WhatsApp-Screenshot aus dem Oktober, wo die 47-Jährige den beiden graturliert. Das war lange vor dem öffentlichen Outing von Ralf am 14. Juli.

Doch den Vorwurf lässt sie nicht uaf sich sitzen. Kurze Zeit später attackiert sie in ihrer Instagram-Story weiter: "Du verklagst mich ernsthaft seit 10 Jahren, dass ich angeblich deine Persönlichkeitsrechte nicht wahre, währenddessen ud meine ungeniert verletzt. Anstelle einfach mal auf mich zuzugehen und mir wenigstens jetzt mal die Wahrheit zu sagen?!"

Dabei fügt sie den Screenshot der Whatsapp-Nachricht an. "Du weißt sehr genau, dass du mir Etienne lediglich als deinen Assistenten vorgestellt hast", kommt der nächste Vorwurf und zugleich die Begründung, wie es zu dem Chat-Verlauf kam: "Diese WhatsApp an Etienne war mein letzter Versuch wenigstens von IHM die Wahrheit zu erfahren." Cora schreibt sich in Rage und schießt nach: "Wie erbärmlich muss ein Mensch sein..." Der Schumacher-Streit geht jetzt scheinbar erst so richtig los.