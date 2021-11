Gabalier: ''Ja, ich bin geimpft!''

Der Musiker äußerte sich zu seinem Impfstatus und dem Lockdown in Österreich.

Volks-Rock n' Roller Andreas Gabalier verriet in einem Interview mit der BILD-Zeitung , dass er dem Lockdown in Österreich entflieht und sprach über die Impfung und die aktuellen Corona-Maßnahmen.

“Ich bin dem Lockdown entflohen”, verriet Gabalier jetzt der deutschen Zeitung. der Grund ist allerdings beruflicher Natur: Er zeichnet gerade in Hamburg und später in Erfurt TV-sendungen auf. Und er verrät: “Ja, ich bin selber geimpft.” Und zwar schon seit Anfang des Sommers, “weil es bei mir gar nicht anders möglich ist. Ich habe am Anfang auch ein bisserl darüber nachgedacht.”

Gabalier ist von der Impfung überzeugt. Als Musiker schmerzt ihm der Lockdown sehr, Konzerte sind bis auf weiteres tabu.