Wirbel um Schumi-Tochter nach Namensänderung

Manager Willi Weber übte Kritik an Ginas Schumachers Entscheidung, künftig den Namen ihres Ehemannes zu tragen.

Willi Weber, der ehemalige Manager von Michael Schumacher, hat sich kritisch zur Namensänderung von dessen Tochter Gina geäußert. Nach ihrer Hochzeit am 28. September dieses Jahres hat Gina den Nachnamen ihres Ehemanns Iain Bethke angenommen. Weber hinterfragt diesen Schritt scharf und fragt sich, warum sie einen so bedeutenden Namen ablegen würde. "Ich verstehe das nicht! So einen Namen aufzugeben. Das ist eine Marke. Er ist doch mit ihrem Vater verbunden. Ich hätte das nicht gemacht. Aber das ist ihre Entscheidung! Das ist meine Meinung", erklärte er im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Gina selbst hatte über ihr Facebook-Profil angekündigt, nun als Gina Bethke aufzutreten. Jedoch stellte sich heraus, dass sie ihren berühmten Namen nicht vollständig abgelegt hat. Bei einem Westernreitturnier in Texas trat sie als "Gina Schumacher Bethke" auf. Das ist ein gängiges Vorgehen bei Prominenten, wenn sie in der Öffentlichkeit ihren bekannten Namen beibehalten wollen.

Weber muss wohl oder übel anerkennen, dass die endgültige Entscheidung über ihren Namen bei Gina selbst liegt, die in ihrem neuen Lebensabschnitt ihr Recht auf eine persönliche Identität wahrnimmt. Laut "Bild"-Zeitung nennt sich Gina im Freundeskreis wenig überraschend Gina Bethke.