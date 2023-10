Arnies Regeln für ein besseres Leben

In seinem neuen Buch enthüllt Schwarzenegger seine sieben Erfolgsregeln. Entlang einschneidender persönlicher Erlebnisse zeigt er, wie er durch eine klare Vision, harte Arbeit, Zuversicht und Demut seine Träume verwirklichte.

Arnold Schwarzeneggers neues Buch "Be Useful" nimmt den Leser mit auf eine inspirierende Reise durch ein fesselndes Leben, es zeigt anhand persönlicher Geschichten des Schauspielers, Bodybuilders und Politikers, wie die hier beschriebenen Werkzeuge in die Praxis umgesetzt werden können – egal, welche Träume man verfolgt.

Arnold Schwarzenegger, 1947 in der Steiermark geboren, hat es vom Weltmeister im Bodybuilding zum Filmstar, Unternehmer, Politiker gebracht. In den Sechzigern wurde er zum besten Bodybuilder seiner Zeit. Danach emigrierte er in die USA und eroberte mit Blockbustern wie "Terminator" und "Total Recall" Hollywood. Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur Kaliforniens. Seither ist er eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Kampf für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Ratgeber und Wegweiser

Mehr denn je brauchen Menschen heute Hoffnung. Sie brauchen Träume und Vorbilder, die ihnen zeigen, dass auch in schwierigen Zeiten alles möglich ist. Arnold Schwarzenegger ist so ein Vorbild. Mit 200 Dollar in einer Sporttasche kam er Ende der Sechziger in die USA - heute ist er einer der erfolgreichsten Menschen der Welt: Weltmeister, Filmstar, Politiker, Geschäftsmann. In seinem Werk enthüllt er seine sieben Erfolgsregeln und veranschaulicht anhand einschneidender Erlebnisse, wie er es durch Ehrgeiz, Zuversicht, Entschlossenheit und Demut ganz nach oben schaffte. Seine Hauptbotschaft: Sei nützlich. So machst du die Welt zu einem besseren Ort und dich selbst zu einem glücklichen Menschen.

