Für einen der Kandidaten war die Aufregung zu groß - er konnte nicht performen.

Jetzt ist es soweit - auf RTL+ kann das Finale der "Bachelorette" gestreamt werden. Doch was passiert in der finalen Folge? Drei Männer hoffen auf die begehrte letzte Rose: Martin, Ferry und Devin. Doch nur zwei von ihnen haben in den Finaldates noch einmal die Chance, Zeit zu zweit mit Stella zu verbringen, ehe sie ihre letzte Entscheidung trifft.

Mehr zum Thema

Er ist als Erster raus

Martin muss als Erster gehen: „Ich hab immer Angst, mich falsch zu entscheiden“ so Bachelorette Stella, sichtlich mit sich ringend. Doch die Entscheidung dürfte richtig gewesen sein, denn Stella verbringt gleich zwei heiße Nächte.

Zu aufgeregt für Sex

Beiden stellt Stella am Ende des Abends die Frage aller Fragen: „Hättest du Lust, die Nacht mit mir zu verbringen?“ Exklusive Zeit zu zweit, ganz ohne Kameras. Was hier wohl passiert mit Rapper Ferry? „Ich muss sagen, er hat meinen Körper ganz gut kennengelernt. Nicht nur mit seinen Händen … “, verrät Stella nach dem ersten Date.

Bis zum Äußersten ging es dann aber nicht, denn, wie promiflash berichtet: "Ich finde, da kann man offen drüber reden. Er hat tatsächlich keinen hochbekommen." Die Aufregung sei einfach zu groß gewesen.

Stella mit Ferry im Bett. © RTL ×

Massageöl kam zum Einsatz

Auch beim zweiten Finaldate geht es heiß her: „Die Nacht war sehr, sehr schön. Man ist sich schon sehr nah gekommen. Sehr, sehr nah. Und den Rest wird jetzt mit Sicherheit Stella raushauen“, lacht der Glückliche, Ferry. Und tatsächlich plaudert die Bachelorette am nächsten Morgen ausgiebig aus dem Nähkästchen. Stella: "Dann haben wir miteinander geschlafen." Sie haben Massageöl verwendet und viel gekuschelt.

Stella und Devin schmusen. © RTL ×

Gefühle für beide Kandidaten

Ob Stella die Finaldates die Klarheit gebracht haben, die sie sich gewünscht hat? Kurz vor der Rosenvergabe lässt sie ihre Reise noch einmal Revue passieren: „Mein Ziel war es, mich hier zu verlieben. Ich dachte mir schon, dass es sehr intensiv werden kann. Aber dass es dann doch so emotional am Ende wird, hätte ich glaube ich trotzdem nicht gedacht. Und jetzt sitze ich hier und hab nicht nur für einen Gefühle.“

© RTL ×

ACHTUNG, SPOILER!

Wer bekommt am Ende die letzte Rose? So viel ist klar: Nicht nur einmal hinterfragt sie ihre eigene Entscheidung – und bricht mitten im großen Finale in Tränen aus. Wer der Gewinner ist? Es ist Devin!