Stella Stegmann ist die neue Bachelorette! Und mit ihr wird es garantiert nicht langweilig, denn sie wird sich zwischen Männern und Frauen entscheiden, ist die erste bisexuelle Bachelorette im deutschen Fernsehen.

Flirtshow erprobt

Man kennt die fesche Braunhaarige bereits aus "Too hot to handle". Damals verliebte sie sich in die österreichische Influencerin und Unternehmerin Anna Strigl

© Ana Dias für PLAYBOY Deutschland ×

Nun zeigt sich Stella hüllenlos für eine "Special Edition" vom Playboy.

Im sexy Talk verrät Stella, wie sie tickt

Wie muss man sich die Stimmung beim „Bachelor“-Dreh vorstellen?

Stella Stegmann: Also ich fand es mega – eine eigene Villa für mich! Und ich hatte auch viel Glück mit dem Cast, die waren alle sympathisch. Das ganze Team war super!

Gemeinsame Villa

Männliche und weibliche Kandidaten wohnen in deiner Staffel unter einem Dach, richtig?

Stella Stegmann: Ja, die haben eine gemeinsame Villa. Es geht zwar darum, mich kennenzulernen, aber es ist auch möglich, dass theoretisch zwischen Kandidaten etwas passiert – klar!

© Ana Dias für PLAYBOY Deutschland

Wie unterscheiden sich Männer und Frauen beim Daten?

Stella Stegmann: Ich habe viel mehr Erfahrung mit Männern, das ist ganz klar meine Komfortzone. Ich weiß, wie ich flirte oder was ich im Bett mache. Mit Frauen ist es neu für mich, und ich lerne mich dabei neu kennen. Bei Frauen habe ich lustigerweise immer erst mal den Gedanken, dass die jetzt sicher nicht an mir interessiert sind. Bei Männern spüre ich, wenn was gehen könnte. Bei Frauen bin ich anfangs komplett überfordert (lacht).

© Sacha Eyland für PLAYBOY Deutschland

Weiß nun, warum sich Männer schwertun

Wie genau hat sich das geäußert?

Stella Stegmann: Zwar habe ich denselben Körperbau, aber jede Frau ist anders, und was mir gefällt, gefällt der anderen Frau vielleicht gar nicht. Da habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt und dachte: Okay, jetzt verstehe ich, warum Männer sich schwertun, den Kitzler zu finden, oder warum sich gewisse Sachen komisch anfühlen (lacht).





Würde sofort bei "Let's Dance" mitmachen!

Playmate, Bachelorette … Was kommt als Nächstes?

Stella Stegmann: Ich lasse gerne Dinge auf mich zukommen. Erst mal genieße ich die Ausstrahlung und den ganzen Wirbel darum. Ich hätte große Lust, eine Show zu moderieren oder mich im Schauspiel auszuprobieren. Und ich mag es, mich herauszufordern. Wenn jemand sagen würde, lass uns mal nächstes Jahr zu „Ninja Warrior“ gehen, wäre ich dabei. Und bei „Let’s Dance“ würde ich auch sofort mitmachen.

Programminfo

Die ersten Folgen „Die Bachelorette“ sind seit dem 26. August auf RTL+ zu sehen.