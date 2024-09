Bachelorette: Gibt es bald den ersten Kandidaten-Sex in der Villa?

Zwischen den Kandidatinnen geht es ganz schön zur Sache...

Ganz schön was los in der ersten Staffel, die mit Kandidaten und Kandidatinnen aufwartet: Nicht nur die Bachelorette ist in Flirtlaune: In der Villa fahren die Hormone Achterbahn und Ferry gesteht: „Ich würd sagen, bei einem Mädel wär auf jeden Fall auch Interesse da.“

Mehr zur Bachelorette

Erstes Gruppendate

Ob sich hier die erste Lovestory in der Single-Mansion anbahnt, vielleicht sogar mehr? Doch zunächst steht das erste Gruppendate bevor. Eine mysteriöse, verschlossene Box steht plötzlich in der Villa. Und wem es gelingt, sie zu öffnen, darf mit aufs Date. Am Ende ist Ferry der Glückliche, gemeinsam mit Emma, Smith, Aysun und Devin geht es zum Wakeboarden.





Fröhliche Stimmung

Feucht-fröhlich ist die Stimmung im Anschluss auch in der Villa: Bei einer Poolparty geht es heiß her und Luna muss bekennen: „Kurz meine Queerness wirklich in Frage gestellt. Heftig.“ Doch ehe es ausarten kann, spaziert Stella in den Garten. Die Überraschung ist groß, als sie den Singles verrät, dass sie gleich nebenan wohnt. Aber für einen Plausch unter Nachbar:innen ist sie nicht vorbeigekommen.

Sextalk

Stattdessen lädt sie Max und Markus zu einem kleinen Sextalk in ihre Villa ein: „Ich hab auch gerne Sex und will da einfach ähnliche Vorstellungen mit meinem Partner oder meiner Partnerin teilen. Und mir ist offene Kommunikation sehr wichtig.“ Deshalb will sie wissen: Wie stehen die beiden zu Toys im Bett, Dirty Talk und Outdoorsex? Besonders brisant: Nach dem Date schickt sie einen der beiden Männer allein zurück in seine Villa – und den anderen nach Hause.