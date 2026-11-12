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Nach Fiaker-Crash: Große Pferde-Mahnwache am Stephansplatz

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© Verein gegen Tierfabriken
Nach dem schweren Fiaker-Unfall in der Wiener Innenstadt formiert sich ein Protest: Am Samstag, 14. November, ist eine Mahnwache für die gestürzten Pferde geplant.
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Gegen 17 Uhr am Mittwochnachmittag waren zwei Fiaker-Pferde aus bislang ungeklärter Ursache am Stephansplatz durchgegangen. Das Gespann raste in Richtung Rotenturmstraße und stürzte schließlich im Bereich der Ertlgasse gegen einen Brunnen. Die beiden Pferde und die Kutsche kamen zu Boden. Dramatische Aufnahmen zeigen, wie die Tiere am Boden lagen und versuchten, wieder aufzustehen.

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Beide Pferde verletzt – Fiakerfahrer angezeigt

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus, um die umgekippte Kutsche wieder aufzurichten. Laut Polizei wurden beide Pferde bei dem Unfall verletzt. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Gegen den 60-jährigen Fiakerfahrer wurde eine Anzeige nach dem Tierhaltegesetz erstattet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Der Vorfall war nicht der einzige Fiaker-Unfall an diesem Nachmittag: Bereits gegen 16.20 Uhr war bei der Operngasse ein Pferd erschrocken und hochgesprungen. Die Kutsche kollidierte daraufhin mit einem Straßenschild. Auch hier musste die Feuerwehr ausrücken.

Mahnwache am Stephansplatz geplant

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kündigte nach dem Vorfall eine Mahnwache an. Diese findet am Samstag von 11 bis 13 Uhr am Stephansplatz statt. Mit der Aktion wollen die Teilnehmer an die gestürzten Pferde erinnern und Konsequenzen nach dem Unfall fordern.

In einem Aufruf in den sozialen Medien wird dazu aufgerufen, möglichst zahlreich teilzunehmen. Nach solchen dramatischen Vorfällen könne nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden, heißt es darin.

Zum Abschluss der Mahnwache wollen die Teilnehmer gemeinsam zum Unfallort beim Brunnen in der Ertlgasse beziehungsweise Rotenturmstraße gehen.

Tierschützer fordern Ende der Fiakerei

Der Unfall sorgt auch für heftige Kritik von Tierschutzorganisationen. Der VGT fordert ein Ende der Fiakerei in Wien. Die Pferde seien sensible Fluchttiere, für die der hektische Straßenverkehr eine große Gefahr darstelle. Auch die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe spricht sich dafür aus, Fiaker aus dem Wiener Stadtverkehr zu verbannen.

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