Mann auf ÖBB-Gleisen von Polizei angeschossen

Wie bekannt wurde, kam es Donnerstagvormittag zu einem dramatischen Vorfall auf den Gleisen der ÖBB und Westbahn im Tullnerfeld. Ein verwirrter aggressiver Mann war selbst mit Pfefferspray nicht zu bändigen. Er wurde angeschossen.

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NÖ. Nach einer Attacke auf Beamte in Michelhausen (Bezirk Tulln) ist eine Person am Donnerstag durch einen Schuss der Polizei verletzt worden. Der Mann, dessen Identität noch nicht restlos geklärt ist (er sprach kein Deutsch), hatte sich an der Gleisanlage der Westbahn aufgehalten und war offenbar auch nach dem Einsatz von Pfefferspray renitent geblieben. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Universitätsklinikum Tulln transportiert. Er befindet sich nach derzeitigem Informationsstand außer Lebensgefahr, heißt es seitens der Polizei.

Alarmiert worden war die Exekutive vom Notfallkoordinator der ÖBB, der die verwirrte Aggressive anzeigte und gemeinsam mit den Polizeibeamten ausfindig machte und ansprach. Der Mann schimpfte aber nur und ging drohend auf sein Gegenüber los - ob er auch etwa mit einem Messer bewaffnet war, ist unklar. Quellen zufolge soll er mit Steinen um sich geworfen haben. Um ihn zu beruhigen, kam auch ein Pfefferspray zum Einsatz, der aber keine Wirkung gezeigt haben soll.

Erhebungen wurden von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) und von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Leib/Leben und Assistenzbereich Tatort, übernommen. Für die Durchführung der Tatortarbeit und der Spurensicherung war die Westbahnstrecke im betroffenen Bereich gesperrt.

Streckenunterbrechung auf Westbahnstrecke

Aufgrund des laufenden Einsatzes - derzeit ist die Spurensicherung noch am Tatort - kommt es zu massiven Verzögerungen im Bahnverkehr: Wegen eines Polizeieinsatzes sind zwischen Tullnerfeld Bahnhof und St. Pölten Hbf bzw. Tullnerfeld Bahnhof und Moosbierbaum-Heiligeneich Bahnhof derzeit keine Fahrten möglich. Einzelne Fernverkehrszüge werden zwischen St. Pölten Hbf und Wien Meidling Bahnhof über Rekawinkel Bahnhof umgeleitet. Der Halt in Tullnerfeld Bahnhof entfällt. Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Tullnerfeld Bahnhof und Moosbierbaum-Heiligeneich Bahnhof bzw. zwischen Tullnerfeld Bahnhof und St. Pölten Hbf eingerichtet. Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ein.