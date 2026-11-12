Handgranaten-Alarm in Wiener Tiergarten

Im Zuge von Bauarbeiten im Lainzer Tiergarten, in Wien, entdeckten Mitarbeiter einer Baufirma gestern Vormittag beim Umgraben des Bodens nahe dem Adolfstor eine Handgranate.

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Kurioses ereignete sich gegen Mittag im Lainzer Tiergarten. Eine reguläre Baustelle verwandelte sich rasch in eine Gefahrensituation.

Sofort nach der Entdeckung des Sprengkörpers verständigten die Arbeiter des Tiergartens umgehend den Polizeinotruf.

Bundesherr für Entminung angefordert

Polizisten der Polizeiinspektion "Am Platz" verständigten ein Sprengstoffkundiges Organ, das nach einer gründlichen Begutachtung den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres anforderte. Die Handgranate konnte schließlich durch den Entminungsdienst fachgerecht geborgen und sicher abtransportiert werden, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Bei Fund: Das rät die Polizei

Wenn sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial aufgefunden werden, solle man sich den Auffindungsort merken und sich in sichere Distanz begeben. Unverzüglich müssen 133 oder 112 gerufen werden. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial sollen nicht bewegt oder manipuliert werden, betont die Landespolizeidirektion Wien.