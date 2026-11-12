oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schock-Fund

Handgranaten-Alarm in Wiener Tiergarten

Online Redaktion
von
Die ausgegrabene Handgranate.
© Landespolizeidirektion Wien
Im Zuge von Bauarbeiten im Lainzer Tiergarten, in Wien, entdeckten Mitarbeiter einer Baufirma gestern Vormittag beim Umgraben des Bodens nahe dem Adolfstor eine Handgranate.
OE24 auf Google bevorzugen

Kurioses ereignete sich gegen Mittag im Lainzer Tiergarten. Eine reguläre Baustelle verwandelte sich rasch in eine Gefahrensituation.

Auch interessant

Polizei verhindert Kletteraktion am Parlament

Frau in Wien tagelang eingesperrt und vergewaltigt

Stocker über Zukunftsdepot: "Werden am Ziel festhalten"

Sofort nach der Entdeckung des Sprengkörpers verständigten die Arbeiter des Tiergartens umgehend den Polizeinotruf.

Bundesherr für Entminung angefordert

Polizisten der Polizeiinspektion "Am Platz" verständigten ein Sprengstoffkundiges Organ, das nach einer gründlichen Begutachtung den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres anforderte. Die Handgranate konnte schließlich durch den Entminungsdienst fachgerecht geborgen und sicher abtransportiert werden, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Bei Fund: Das rät die Polizei

Wenn sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial aufgefunden werden, solle man sich den Auffindungsort merken und sich in sichere Distanz begeben. Unverzüglich müssen 133 oder 112 gerufen werden. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial sollen nicht bewegt oder manipuliert werden, betont die Landespolizeidirektion Wien.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schumacher will bis 2012 "Früchte ernten"

Frau in Wien eingesperrt und vergewaltigt

Mann auf ÖBB-Gleisen von Polizei angeschossen

Verfolgung: Raser crasht mit Vollgas in Supermarkt

Soldaten in Mariupol gehen Lebensmittel aus

Wieder Flüchtlinge aufgegriffen: Griechisches Lager überfüllt

So giftig ist die Südrussische Tarantel wirklich

Unfallserie auf Westautobahn bei NÖ

DIESES Detail ist entscheidend: So erwischen Sie immer die besten Kirschen

Handgranaten-Alarm in Wiener Tiergarten