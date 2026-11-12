Fiaker-Crash schockiert Passanten in Wiener Innenstadt

Zwei Fiaker-Pferde gerieten gestern Abend urplötzlich in Panik und rasten wie wild durch die Rotenturmstraße. Die dramatische Szene endete erst, als die Tiere mit voller Wucht gegen einen Brunnen krachten.

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In der Wiener Innenstadt kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Unfall, der umstehende Passanten fassungslos zurückließ. Gegen 17 Uhr gerieten zwei eingespannte Fiaker-Pferde ohne ersichtlichen Grund in Panik und rasten mitsamt ihrer Kutsche durch die Rotenturmstraße. Die chaotische Szene in der stark frequentierten Flaniermeile nahm erst in der Ertlgasse ein Ende, wo die Tiere gegen einen Springbrunnen krachten und samt Gefährt zu Boden gingen. Sie versuchten, sich nach dem Sturz wieder aufzurappeln, was allerdings misslang, weil sie im Geschirr gefangen waren.

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Die Berufsfeuerwehr Wien rückte daraufhin mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus, um den Unfallort abzusichern und Hilfe zu leisten. Über den gesundheitlichen Zustand der beiden Pferde ist bisher nichts bekannt. Laut einer Augenzeugin soll die Bremse der Kutsche nicht angezogen gewesen sein, wie Medienberichten zu entnehmen ist. Ob dieser Umstand der Wahrheit entspricht und tatsächlich eine Rolle gespielt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der erschütternde Vorfall hat jedenfalls die Diskussion rund um die Sicherheit von Fiaker-Pferden im Stadtgebiet aufs Neue entfacht.

Der schreckliche Fiaker-Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Wiener City. © Verein gegen Tierfabriken

Kritik an Pferden in der Stadt

Kritik kommt von Verein-gegen-Tierfabriken-Vize-Obmann und Fiaker-Campaigner Georg Prinz: "Es ist genau das erneut eingetreten, wovor wir immer wieder so eindringlich warnen. Pferde haben im Straßenverkehr nichts verloren! Sie sind sensible Fluchttiere, und wenn sie sich erschrecken, bedeutet das eine enorme Gefahr für die Tiere selbst als auch für alle Menschen rundherum. Um diese Zeit ist die City voll mit Menschen. Nicht auszudenken, wenn die Tiere in eine Menschenmenge hineingerast wären. Neben dem Schock und Verletzungen bei den Pferden hätte es auch Tote geben können! Der VGT fordert ein Ende der Fiakerei, aus Schutz für die Tiere! Tierschutz-Stadtrat Czernohorszky, bitte handeln Sie endlich!"

"Eine Großstadt ist kein Lebensraum für Pferde", ergänzt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe. "Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie gefährlich der Einsatz von Pferden im hektischen Stadtverkehr ist. Fahrzeuge, Baustellen, Menschenmengen und damit verbunden viel Lärm und unvorhersehbare Verkehrssituationen gehören zum Alltag einer Großstadt. Für Fluchttiere wie Pferde bedeutet diese Umgebung eine enorme Belastung und ein permanentes Stress- und Gefahrenpotenzial!" Fiaker-Unfälle würden nicht nur die Pferde gefährden, auch Fahrgäste, Passanten und andere Verkehrsteilnehmer könnten jederzeit zu Schaden kommen. "Wiens Bürgermeister muss jetzt endlich reagieren", so Stadler weiter. "Wie viele Unfälle soll es denn noch geben, bis die Stadt Wien erkennt, dass Fiaker und moderner Großstadtverkehr nicht zusammenpassen?"