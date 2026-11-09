Nach Förderstopp: Eltern-Kind-Zentren droht jetzt das Aus

Kind & Kegel, Nanaya und das Eltern-Kind-Zentrum Piaristengasse wurden über das Ende ihrer jährlichen Förderungen per E-Mail informiert. Es geht um insgesamt 70.000 Euro - Einsparungen der MA 11, die für die drei Häuser existenzbedrohende Ausmaße annehmen.

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Eltern-Kind-Zentren sind Einrichtungen, die Familien mit Babys und Kleinkindern einen Ort zum Austausch, zur Beratung und für gemeinsame Aktivitäten bieten, um die Entwicklung der Kinder zu fördern und die Eltern im Alltag zu unterstützen. Drei Wiener Institutionen, die mit ihrer Arbeit seit Jahrzehnten einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft leisten, wurden nun von der MA 11 (die Magistratsabteilung für Familienhilfe untersteht der NEOS-Stadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling) die jährlichen Förderungen gestrichen.

Sowohl das Eltern-Kind-Zentrum Piaristengasse als auch Nanya sowie Kind & Kegel wurden am 14. Oktober per E-Mail darüber verständigt, dass ihnen die staatliche Unterstützung mit April 2027 gestrichen werde. Eva Schrems von Kind & Kegel wies im Gespräch mit oe24 auf die wertvolle präventive Arbeit der Häuser hin und befürchtet, "dass Stadträtin Emmerling scheinbar nicht bewusst ist, wie viel Geld unsere Angebote am Ende des Tages der Stadt Wien tatsächlich an Geld sparen". Sollte die finanzielle Unterstützung tatsächlich wegfallen, könne man die Leistungen nicht mehr zu dem aktuellen Preis gewähren - was schließlich existenzbedrohende Ausmaße annehme, erklärt Schrems.

Die städtischen Angebote alleine könnten den Bedarf der betroffenen Familien jedenfalls nicht abdecken. "Dabei sind Eltern-Kind-Zentren für die Stadt Wien unverzichtbar. 70.000 Euro an Fördergeldern im Jahr (die allen drei Häusern bis dato insgesamt zukamen, Anmerkung der Redaktion) sind ja auch kein Megabetrag - vor allem wenn man bedenkt, was wir mit unserer Präventionsarbeit der Stadt am Ende des Tages an Geld sparen. Unter Familienfreundlichkeit verstehe ich ehrlich gesagt etwas anderes, anstatt nur Symptombekämpfung zu betreiben", so Schrems weiter. Nanaya habe bereits Kontakt zu Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) aufgenommen und ihm alle relevanten Zahlen und Informationen zu den Zentren übermittelt, um doch noch ein Ende des Förderstopps zu erwirken.