Wien und Budapest: Eine erstaunliche Zeitreise

Zwei Hauptstädte, eine bewegte Geschichte und erstaunlich viele Parallelen. Im Ringturm zeigt eine neue Ausstellung, wie sich Wien und Budapest über mehr als fünf Jahrzehnte verändert haben.

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Ist es Wien? Oder doch Budapest? Bewegt man sich durch die neue Schau "Global Cities: Wien - Budapest" im Ausstellungszentrum im Ringturm, muss man bisweilen einen genauen Blick auf die Bildbeschreibung werfen. "Oft kommt man ins Zweifeln", meint auch Co-Kurator Adolph Stiller. "Es sind zwar keine Zwillingsstädte, aber der Gedanke an eine Schwesternstadt kommt auf." Beleuchtet werden die "Stadträume der Wendezeiten 1970 - 2026", so der Untertitel der Ausstellung.

Es ist bereits die dritte Schau, in der man sich im Ringturm den Hauptstädten Österreichs und Ungarns widmet. Nach "Donaumetropolen (1870-1920)" und "Metropolen (1920-1970)" sind es nun also die vergangenen 56 Jahre, die in den Fokus der Städtevergleiche gerückt werden. "Eine politische Wende dauert sechs Wochen, die wirtschaftliche Wende sechs Jahre, aber die gesellschaftliche und urbanistische Wende dauert 60 Jahre", fasste der ungarische Co-Kurator Tamáska Máté die inhaltliche Auseinandersetzung mit der titelgebenden Zeitspanne zusammen. Schließlich habe mit dem "Helsinki-Prozess" Mitte der 1970er-Jahre eine Annäherung zwischen Ost und West eingesetzt.

Vom Wohnen über den Verkehr bis zum Grünraum

Die in acht Themenbereiche von Wohnen über Verkehr bis zu Klima und Grünraum gegliederte Schau setzt mittels vergleichender Fotografien von städtischen Räumen in Wien und Budapest auf das Freilegen von Gemeinsamkeiten. Jene seien nicht nur der geografischen Nähe, sondern freilich auch der Lage an der Donau und der gemeinsamen Geschichte in der Habsburger-Monarchie geschuldet, führten die Kuratoren aus.

Tatsächlich begegnet man in den über 160 Fotografien zahlreichen Parallelen, etwa beim U-Bahn-Bau am Karlsplatz 1978 oder 1975 in Budapest, Brückenbauten wie der Donaustadtbrücke und der Megyeri Brücke, modernen Kulturstätten wie dem Leopold Museum und dem Haus der Ungarischen Musik oder Großwohnsiedlungen wie Aspern-Seestadt und Kőérberek-Tóváros. Auch die Transformation von (ehemaligen) Bahnhöfen wie die nunmehrige Parkanlage "Freie Mitte" im Nordbahnviertel und der sich begrünende Bahnhof Rákosrendező werden genauso wie Maßnahmen zur Fassadenbegrünung in den Fokus genommen.

Auch wenn sich Unterschiede - etwa beim Bau von Hochhäusern, die sich in Budapest laut Tamáska Máté nicht im innerstädtischen Raum finden - zeigen, ist es doch bemerkenswert, mit welcher Akribie das Kuratorenteam Parallelen zwischen Wien und Budapest herausgearbeitet hat. Vertiefen kann man sich im Anschluss an den Ausstellungsrundgang im umfassenden, von Tamáska Máté herausgegebenen Katalog.