Handy recyceln und Gorilla retten

Alte Handys können Leben retten – zumindest das von bedrohten Menschenaffen.

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In vielen Haushalten liegen ausgediente Smartphones ungenutzt in Schubladen. Dabei stecken darin wertvolle Rohstoffe, deren Abbau im Osten der Demokratischen Republik Kongo den Lebensraum bedrohter Grauer Gorillas gefährdet. Die Artenschutzorganisation Pro Wildlife ruft deshalb dazu auf, alte Handys zu spenden.

Rund 167 Millionen ungenutzte Handys sollen allein in deutschen Schubladen liegen. In den Geräten stecken wertvolle Rohstoffe wie Tantal, das aus dem Erz Coltan gewonnen wird. Dieses Metall wird unter anderem für die Herstellung von Smartphones benötigt.

Ein großer Teil des weltweit geförderten Tantals stammt aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo. Dort dringen Bergbauaktivitäten teilweise bis in Wälder und Schutzgebiete vor. Bewaffnete Gruppen sind ebenfalls am Abbau beteiligt. Für die Grauer Gorillas bedeutet das: Sie verlieren immer mehr Lebensraum. Zusätzlich werden die Menschenaffen wegen ihres Fleisches gejagt. Seit den 1990er-Jahren ist ihre Population laut den vorliegenden Angaben um rund 77 Prozent zurückgegangen.

Gorillas gehören zu den größten Menschenaffen der Welt und leben in den tropischen Wäldern Zentralafrikas. Sie sind hochintelligente und soziale Tiere, die in Familienverbänden zusammenleben. Angeführt werden diese Gruppen meist von einem ausgewachsenen Männchen mit silbergrauem Rücken – dem sogenannten Silberrücken. Gorillas ernähren sich überwiegend von Pflanzen, Blättern, Früchten und Trieben. Trotz ihrer beeindruckenden Größe gelten sie als friedliche Tiere, die Konflikten möglichst aus dem Weg gehen. Doch ihr Überleben ist zunehmend bedroht: Neben dem Verlust ihres Lebensraums durch Bergbau und Abholzung setzen ihnen auch Wilderei und die Zerschneidung ihrer Lebensräume zu. Besonders die Grauer Gorillas, auch Östliche Flachlandgorillas genannt, sind stark gefährdet.

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Handy-Recycling kann helfen, denn je mehr Rohstoffe aus alten Geräten wiederverwendet werden, desto weniger müssen neu abgebaut werden. Außerdem unterstützt jede Handysammlung direkt den Artenschutz: Für jedes gesammelte Gerät erhält Pro Wildlife einen festen Betrag für sein Affenschutzprogramm, das bedrohte Gorillas und Schimpansen schützt.

Mitmachen ist einfach: Alte Handys und auch Tablets können an Pro Wildlife in München geschickt werden. Vorher sollten persönliche Daten gelöscht, SIM- und Speicherkarten entfernt und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Wichtig: Der Akku muss im Handy bleiben. Lose Akkus dürfen nicht beigelegt werden.

So wird aus einem alten Smartphone ein kleiner Beitrag zum Schutz bedrohter Menschenaffen – und gleichzeitig werden wertvolle Ressourcen wiederverwendet.