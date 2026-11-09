Hitzefrei für Fiakerpferde: VGT übergibt Petition

VGT übergibt 90.000 Stimmen für Hitzefrei für Fiakerpferde.

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Während New York ein Verbot von Pferdekutschen auf den Weg bringt, fordert der VGT auch für Wien strengere Regeln zum Schutz der Fiakerpferde

Eine Petition mit 90.244 Unterschriften wurde an Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky übergeben. Allein im vergangenen Hitzesommer kamen 30.000 Stimmen dazu. Die Forderung ist klar: Fiakerpferde sollen bereits ab 30 Grad hitzefrei bekommen. Derzeit greift die Regelung in Wien erst, wenn die Temperatur 35 Grad überschreitet. Zudem wird die Temperatur im Schatten in zwei Metern Höhe gemessen – und nicht dort, wo die Pferde auf dem aufgeheizten Asphalt in der prallen Sonne stehen. Dieser kann laut VGT Temperaturen von bis zu 50 Grad erreichen.

Bereits 2021 hatte Stadtrat Czernohorszky ein Hitzefrei ab 30 Grad in Aussicht gestellt. Statt eines Verbots wurde jedoch eine Studie zur Nutzung von Pferden im Klimawandel beauftragt, die insgesamt 217.000 Euro kostet. Laut VGT werden darin nur acht Pferde eines Betriebs untersucht; vier weitere Tiere schieden während der Erhebungen aus. Die Messungen endeten Mitte Juni 2026 – die besonders heißen Wochen des Sommers mit mehr als 40 Tagen über 30 Grad sind damit nicht erfasst. Die Ergebnisse werden für Ende 2026 erwartet, erst danach will die Stadt weitere Schritte prüfen.

Der VGT hält die derzeitigen Bedingungen schon jetzt für untragbar. Pferde könnten bis zu zehnmal schneller überhitzen als Menschen und seien besonders anfällig für Hitzestress, verweist die Tierschutzorganisation auf eine kanadische Studie aus dem Jahr 2010. Auch eine repräsentative Umfrage sieht laut VGT eine breite Unterstützung für strengere Regeln: 76 Prozent der Befragten sprachen sich für Hitzefrei ab 30 Grad aus.

New York will Pferdekutschen abschaffen

International gerät die traditionelle Pferdekutsche zunehmend unter Druck. In New York City sollte der Stadtrat am 22. Oktober über ein Gesetz abstimmen, das den Betrieb von Pferdekutschen ab Juni 2028 beenden soll.

In New York hat die Debatte nach dem Tod eines 18-jährigen Touristen im Juni zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Der junge Mann war aus einer Kutsche gestürzt, nachdem das Pferd durchging. Tierschutzorganisationen kritisieren darüber hinaus seit Jahren Unfälle und gefährliche Situationen mit scheuenden oder kollabierenden Pferden.

Die Kutschenbetreiber halten dagegen, dass die Fahrten zur Identität der Stadt gehören. Eine Vertreterin der Branche bezeichnete die Pferdekutschen als ebenso ikonisch wie die Freiheitsstatue und das Empire State Building. Auch in Wien wird der Fiakerbetrieb oft als Teil der lokalen Tradition und Kultur verteidigt. Dass ausgerechnet zwei so unterschiedliche Metropolen dasselbe Argument bemühen, zeigt zumindest, wie flexibel der Kulturbegriff werden kann, wenn es darum geht, eine gewohnte Attraktion zu bewahren.

Auch andernorts gibt es Veränderungen: In Brüssel wurde ein Umstieg auf elektrische Fiaker beschlossen, in Rom gelten strengere Hitzeregeln; zudem wird verbleibenden Kutscher*innen ein Umstieg auf Taxis angeboten.

Die Entwicklungen in New York, Brüssel und Rom zeigten, dass sich der Umgang mit Pferdekutschen verändern müsse.

Bei der Übergabe der Petition wurde dem VGT die Teilnahme an einem Runden Tisch mit den an der Studie beteiligten Dienststellen und den Studienautor*innen zugesagt. Dieser soll Anfang 2027 stattfinden.