53-Jähriger bezahlte Rechnung in Lokal nicht: Festnahme

Wien. Ein 53-Jähriger soll sich Donnerstagnachmittag in einem Traditionscafé in der Wiener Innenstadt gegenüber Personal und anderen Gästen aggressiv und belästigend verhalten haben. Zudem wollte er am Ende nicht zahlen, worauf die Lokalmitarbeiter die Polizei zu Hilfe riefen. Die Beamten stellten dann fest, dass der Mann "innerhalb eines kurzen Zeitraumes mindestens elf gleichartige Taten begangen haben soll", den letzten Vorfall miteingerechnet.

Der Mann sei gegen 13.00 Uhr in das Innenstadtlokal gekommen und habe stundenlang konsumiert - vornehmlich Alkohol. Gegen 16.30 Uhr eskalierte die Situation, so Polizeisprecherin Barbara Gass. Der 53-Jährige leugnet die Vorwürfe, auch die Zechprellerei. Er wurde unter dem Verdacht der gewerbsmäßigen Begehung festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.